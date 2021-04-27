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İstanbul'da hava kirliliği 5 yılda yüzde 21 azaldı

İTÜ Modelleme Takımı bünyesinde yapılan çalışmaya göre kentteki istasyonlarda hava kirliliği oranının Sarıyer'de yüzde 37, Esenyurt'ta yüzde 36, Şirinevler'de yüzde 34, Ümraniye 2'de yüzde 31, Esenler'de ise yüzde 26 azaldığı kaydedildi.
 27 Nisan 2021 19:27
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İstanbul'da hava kirliliği 5 yılda yüzde 21 azaldı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Modelleme Takımı bünyesinde yapılan araştırmaya göre, İstanbul'da son 5 yılda hava kirliliği yüzde 21 azaldı.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros koordinatörlüğünde, İTÜ Modelleme Takımı tarafından İstanbul'da son 5 yıldaki hava kirliliği oranı üzerine araştırma yapıldı.

Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonlarındaki partikül madde (PM10) hava kirliliği oranı incelendi.

Sonuçlara göre, İstanbul'da son 5 yılda hava kirliliği, yüzde 21 azaldı.

Araştırmaya göre, kentteki istasyonlarda hava kirliliği Mecidiyeköy'de yüzde 6, Alibeyköy'de de yüzde 20 artış gösterdi.

Kentte hava kirliliğinin en fazla azaldığı istasyonların başında yüzde 37 ile Sarıyer yer alırken, bunu yüzde 36 ile Esenyurt, yüzde 34 ile Şirinevler, yüzde 31 ile Ümraniye 2 ve yüzde 26 ile Esenler izledi.

"Hava kirliliği azaltıcı farkındalık ve duyarlılık çalışmalarına devam etmeliyiz"

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, hava kalitesinin insan sağlığı için önemli olduğunu söyledi.

İstanbul'da hava kirliliğinin son yıllarda azaldığını belirten Toros, şöyle devam etti:

"İstanbul'da doğal gaz kullanımının artması, sanayi tesislerinde yapılan iyileştirme çalışmaları, konutlarda ısı yalıtımın yapılması ve çevreye daha az zarar veren araçların oranının arttığı görülmektedir. Tüm bu çalışmalar hava kirliliğinin azaltılmasına olumlu yönde etki etmektedir. Okullarda çevre konusunda çocuklarımızın daha duyarlı olması için verilen eğitimlerin ve basın yayın organlarının yaptığı farkındalık çalışmaları İstanbul'da hava kirliliği değerlerinin azalmasına olumlu katkı yapmaktadır. Sağlık açısından son derece önemli olan hava kirliliği azaltıcı farkındalık ve duyarlılık çalışmalarına devam etmemiz gerekiyor. Evde, okulda veya iş yerinde dış ortam ve iç ortam havasını kirletmemek için hepimizin iş birliğine devam etmesi son derece önemlidir."
Anadolu Ajansı
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