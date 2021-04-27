1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ASELSAN'ın net karı ilk çeyrekte 1,2 milyar TL oldu

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün:- "2021 yılının ilk çeyreğinde büyüme ve karlılık göstergelerimizde belirgin bir ivmelenme yaşadık. 2021 yılının ilk ayları ASELSAN'ın kuruluş misyonunun, var olma nedeninin bir kez daha görünür olduğu bir dönem oldu"
 27 Nisan 2021 19:29
+Aa- Yazdır
ASELSAN'ın net karı ilk çeyrekte 1,2 milyar TL oldu

ASELSAN'ın net karı yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 1,2 milyar TL oldu.

ASELSAN'dan yapılan açıklamayla, yılın ilk çeyrek finansal sonuçları paylaşıldı.

Buna göre şirket, salgın döneminde yaşanan küresel ekonomik daralmaya rağmen dönemi istikrarlı büyüme ve yüksek karlılıkla tamamladı.

ASELSAN'ın 3 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 büyüyerek 3,2 milyar TL'ye ulaşırken, şirketin brüt karı, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 24 seviyesinde arttı.

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artış göstererek 761 milyon TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı şirketin yıl sonuna ilişkin paylaştığı öngörü olan yüzde 20-22 aralığının üstüne çıkarak yüzde 24 olarak gerçekleşti.

ASELSAN'ın net karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 1,2 milyar TL seviyesine ulaştı, şirketin özkaynaklarının aktife oranı yüzde 56, bakiye siparişleri toplamı da 9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

- "Ülkemize uygulanmaya çalışılan ambargolar savunmada kendi kendine yetebilirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk Görgün, 2021 yılın ilk çeyreğinin dünyanın salgınla mücadelesinin ikinci yılına girdiği, ülkelerin salgının ekonomik hasarlarını asgari seviyeye indirmek için tüm yöntemleri denediği bir dönem olduğunu aktardı.

ASELSAN olarak Türkiye için üstlendikleri sorumluluğun tam bilinciyle faaliyetlere yine kesintisiz devam ettikleri bir çeyreği geride bıraktıklarını belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizden çalışanlarımıza, tedarikçilerimizden toplumumuza her bir paydaşımızı gözeterek, her türlü sağlık tedbirini istisnasız alarak her zamanki disiplinimizle çalıştık. Bunun sonucunda 2021 yılının ilk çeyreğinde büyüme ve karlılık göstergelerimizde belirgin bir ivmelenme yaşadık. 2021 yılının ilk ayları ASELSAN'ın kuruluş misyonunun, var olma nedeninin bir kez daha görünür olduğu bir dönem oldu.

Ülkemize doğrudan veya dolaylı yoldan uygulanmaya çalışılan ambargolar savunmada kendi kendine yetebilirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. ASELSAN tarafından geliştirilip üretilen CATS Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sisteminin kullanıma alınması 45 yılı aşkın süredir devam ettirdiğimiz bağımsızlık mücadelesinin en güncel örneği oldu."

- "2021 yılında tedarikçilerimizi finansal olarak destekleme çalışmalarını sürdürdük"

Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın vizyonu ile Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık mücadelesinde her geçen gün büyüyen tedarikçi ekosisteminin önemli bir parçası olduklarının altını çizerek, oluşturdukları güç birliği şemsiyesi altında 2021 yılında tedarikçileri finansal olarak destekleme çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Bu kapsamda sadece ilk çeyrekte 4 bini aşkın tedarikçiye 4 milyar TL'ye yaklaşan ödeme yaparak finansal katkı sağladıklarını aktaran Görgün, "Tedarikçi ağımızı daha etkin yönetmek, millileştirme çalışmalarımıza ivme kazandırmak ve uluslararası arenada rekabet gücümüzü arttırmak amacıyla direktörlük seviyesinde olan Sanayileşme ve Tedarik Direktörlüğümüzü, Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı olarak yapılandırdık. Hayata geçirdiğimiz yeni organizasyonla başta millileştirme olmak üzere savunma sanayine yeni firma kazandırılması konularında çok daha proaktif olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Finansal teknolojilere odaklanıyoruz"

Görgün, ASELSAN'ın savunma dışı alanlardaki hakkında da bilgi verdi.

2020 yılının zorlu koşullarında milletin ihtiyacına çözüm bulabilmek amacı ile başlatılan solunum cihazı üretim seferberliğinde, üzerlerine düşeni yaparak on binlerce solunum cihazını Sağlık Bakanlığı'nın hizmetine sunduklarını hatırlatan Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2021 yılı ilk çeyreğinde ani kalp durmalarında kritik müdahaleyi gerçekleştirecek Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazımızın Fransa ve İtalya'ya ihracatlarını gerçekleştirdik. Finans sektöründe yaşanan hızlı değişimleri gözeterek, finansal teknolojilerde yaşanan gelişmeleri takip etmek ve bu alandaki iş geliştirme fırsatlarını değerlendirmek amacıyla organizasyonumuzu yapılandırdık.

Finansal teknolojilere odaklanıyoruz Güçlü finansal yapımız ve deneyimimiz ile finansal teknolojiler alanında da önemli bir teknoloji sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz. Ciddi mühendislik yeteneği gerektiren bu alanda milli teknolojiler geliştirmek için gece gündüz çalışacağız."

Görgün, ikinci yılına giren küresel salgın ve beraberinde gelen ekonomik sıkıntıların, şirketlerin güçlü finansal yapıya sahip olmasının önemini ortaya çıkardığının altını çizdi.

Güçlü özkaynakları, düşük borçluluk oranları ve kuvvetli bilançoları ile 2021 yılının kalan döneminde de aynı çalışma azmiyle ilerlemeye ve bunu finansal sonuçlara aktarmaya devam edeceklerini belirten Görgün, "Savunma sanayiinde edindiğimiz deneyimin sivil birçok alana aktarılması sürecinde bizleri her zaman cesaretlendiren ve bu yolda liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu başarıda emeği geçen 9 bine yakın çalışanımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Binance'ten Türk lirası çekimi sınırlandırıldı
27 Nisan 2021 20:55		 TAV ilk çeyrekte 4,3 milyon yolcuya hizmet verdi
27 Nisan 2021 20:13
TESK Başkanı Palandöken, Ticaret Bakanı Muş'a esnafın taleplerini sundu
27 Nisan 2021 12:51		 Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır
27 Nisan 2021 12:27
Bakan Varank, savunma sanayisine güç katacak İTÜ Kavitasyon Tüneli'ni inceledi
27 Nisan 2021 10:57		 THY, 'tam kapanma' sürecinde bilet değişiklik taleplerini ücretsiz gerçekleştirecek
27 Nisan 2021 04:24
Bitcoin toparlanmaya başladı
26 Nisan 2021 23:26		 Enflasyon Raporu 29 Nisan'da açıklanacak
26 Nisan 2021 22:29
Türkiye'nin ilaç sektörü ihracatı 1,9 milyar dolara ulaştı
26 Nisan 2021 22:28		 Trendyol'un 1 milyar doların üzerinde yatırım alması bekleniyor
26 Nisan 2021 19:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:59 - Eski vekil Mail Büyükerman koronavirüsten vefat etti20:58 - Apple'dan maske ile Face ID açabilme güncellemesi20:55 - Binance'ten Türk lirası çekimi sınırlandırıldı20:50 - Görme engelliler çevrim içi kursla Kur'an-ı Kerim öğreniyor20:49 - Hurdacılıktan kazandıklarıyla ihtiyaç sahiplerine destek oluyor20:48 - Meslek lisesinin mobilya atölyesi Kovid-19 sürecinde de çalıştı
20:43 - Torbalı Belediye Başkanlığı seçimi mahkemeye taşınacak20:16 - Tam kapanma öncesi Konyaaltı sahili doldu20:14 - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş zekatın önemini hatırlattı20:13 - TAV ilk çeyrekte 4,3 milyon yolcuya hizmet verdi20:12 - Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı20:00 - 3 çocuğunu öldüren anneye 3 kez ağırlaştırılmış müebbet
19:31 - 'Temel AFAD gönüllüsü' olma yaşı 18'den 15'e düşürüldü19:30 - TRT Arabi Genel Yayın Yönetmenliğine atama19:29 - ASELSAN'ın net karı ilk çeyrekte 1,2 milyar TL oldu19:27 - İstanbul'da hava kirliliği 5 yılda yüzde 21 azaldı19:23 - Eti Maden ile Gazi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü
19:21 - İstanbul'da 29 milyon dolarlık dolandırıcılık operasyonu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tam kapanma genelgesinde memurlar için yer alan düzenlemeler
İçişleri, tam kapanma Genelgesini yayımladı
Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil
Tam kapanmayı savunan Mehmet Ceyhan hedefte
İkinci el otoda ekspertiz skandalı
Bakan Soylu: Kamu personeli için görev bildirim formu uygulaması getirilecek
Tam kapanmadan kimler muaf olacak?
Koronadan hayatını kaybeden hamile öğretmenin bebeği kurtarıldı
'Aşılama Sinovac'sız devam edebilir'
ÖSYM Başkanlığı'ndan ALES açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
entryi yanlışlıkla başka konuya girmek 1
sevgi 1
sözlük bugün çok hareketli maaşallah 1
aşı sıralaması 11
Korona sonrası dünyayı ne bekliyor 2
olsun 1
gözünü toprak doyursun 3
oltu 4
bir yerlerde umut var 4
üç hafta tam kapanma 8
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Cinbel Turizm Geçici 18 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 35 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 68 İşçi Alacak
Sakarya Serdivan Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 21 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam