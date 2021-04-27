1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Temel AFAD gönüllüsü' olma yaşı 18'den 15'e düşürüldü

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, 15 yaşını dolduran gençlerin "temel AFAD gönüllüsü" olabileceğini duyurdu.
 27 Nisan 2021 19:31
+Aa- Yazdır
'Temel AFAD gönüllüsü' olma yaşı 18'den 15'e düşürüldü

Başkanlıktan yapılan açıklamada, 2019'dan bu yana uygulanan "AFAD Gönüllülük Sistemi"ne bugüne kadar 293 bin kişinin başvurduğu, en büyük talebin yüzde 55 oranıyla 18-29 yaş arasındaki gençlerden geldiği kaydedildi.

Açıklamada, daha küçük yaşlardaki gençlerin de AFAD gönüllüsü olabilmesi için bir çalışma başlatıldığı ve çevrim içi eğitimlerin alındığı "temel AFAD gönüllüğü" için başvuru yaşının 15'e indirildiği bildirildi.

18 yaş sınırı nedeniyle başvuru yapamayan 15 yaş ve üzerindeki gençlerin artık "temel AFAD gönüllüsü" olabileceği belirtilen açıklamada, gönüllü olmak isteyenlerin, e-Devlet üzerinden başvuru yapıp ilk eğitimlerini çevrim içi alabilecekleri ifade edildi.

Açıklamada, saha eğitimlerini de içeren "destek AFAD gönüllüsü" olmak için ise 18 yaşında olma şartının devam ettiği aktarıldı.

Üç ayrı seviyede sınıflandırma

Afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında görev alacak AFAD gönüllülerinin, yetkinlikleri ile aldıkları eğitime göre üç ayrı seviyede sınıflandırıldığı ifade edilen açıklamada, bunun için uzaktan eğitim yoluyla sisteme katılan "temel AFAD gönüllüsünden", profesyonel ekiplere destek olacak "destek AFAD gönüllüsüne" ve profesyonellerle koordineli çalışacak "uzman AFAD gönüllüsüne" uzanan bir gönüllülük sürecinin bulunduğu kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Görme engelliler çevrim içi kursla Kur'an-ı Kerim öğreniyor
27 Nisan 2021 20:50		 TRT Arabi Genel Yayın Yönetmenliğine atama
27 Nisan 2021 19:30
Çöpe atılan Atatürk posterleri nedeniyle müdür görevden uzaklaştırıldı
27 Nisan 2021 17:43		 Bankalarda online müşteri kabul dönemi
27 Nisan 2021 17:28
Cumhurbaşkanlığından, personel mevzuatı görüş taleplerine dair açıklama
27 Nisan 2021 17:01		 'Tam kapanma' döneminde de esnafa destekler devam edecek
27 Nisan 2021 14:10
HSK'dan tam kapanmada duruşmaları erteleyin tavsiyesi
27 Nisan 2021 13:58		 YEKA GES-3 yarışmaları ertelendi
27 Nisan 2021 13:46
Çalışmalarıyla Şentop'un dikkatini çeken öğretim görevlisi TBMM'ye atandı
27 Nisan 2021 13:43		 'TRT Çocuk Kitaplık' uygulamasına büyük ilgi
27 Nisan 2021 12:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:59 - Eski vekil Mail Büyükerman koronavirüsten vefat etti20:58 - Apple'dan maske ile Face ID açabilme güncellemesi20:55 - Binance'ten Türk lirası çekimi sınırlandırıldı20:50 - Görme engelliler çevrim içi kursla Kur'an-ı Kerim öğreniyor20:49 - Hurdacılıktan kazandıklarıyla ihtiyaç sahiplerine destek oluyor20:48 - Meslek lisesinin mobilya atölyesi Kovid-19 sürecinde de çalıştı
20:43 - Torbalı Belediye Başkanlığı seçimi mahkemeye taşınacak20:16 - Tam kapanma öncesi Konyaaltı sahili doldu20:14 - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş zekatın önemini hatırlattı20:13 - TAV ilk çeyrekte 4,3 milyon yolcuya hizmet verdi20:12 - Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı20:00 - 3 çocuğunu öldüren anneye 3 kez ağırlaştırılmış müebbet
19:31 - 'Temel AFAD gönüllüsü' olma yaşı 18'den 15'e düşürüldü19:30 - TRT Arabi Genel Yayın Yönetmenliğine atama19:29 - ASELSAN'ın net karı ilk çeyrekte 1,2 milyar TL oldu19:27 - İstanbul'da hava kirliliği 5 yılda yüzde 21 azaldı19:23 - Eti Maden ile Gazi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü
19:21 - İstanbul'da 29 milyon dolarlık dolandırıcılık operasyonu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tam kapanma genelgesinde memurlar için yer alan düzenlemeler
İçişleri, tam kapanma Genelgesini yayımladı
Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil
Tam kapanmayı savunan Mehmet Ceyhan hedefte
İkinci el otoda ekspertiz skandalı
Bakan Soylu: Kamu personeli için görev bildirim formu uygulaması getirilecek
Tam kapanmadan kimler muaf olacak?
Koronadan hayatını kaybeden hamile öğretmenin bebeği kurtarıldı
'Aşılama Sinovac'sız devam edebilir'
ÖSYM Başkanlığı'ndan ALES açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Korona sonrası dünyayı ne bekliyor 2
dolar 2
mali müşavir 1
piyiz 1
bakarız 2
Arınma gecesi 1
nikah şahidi 4
gözü gibi bakmak 2
bayram kalabalığı 1
mustafa denizli 1
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Cinbel Turizm Geçici 18 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 35 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 68 İşçi Alacak
Sakarya Serdivan Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 21 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam