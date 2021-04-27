Tam kapanma öncesi Konyaaltı sahili doldu
Koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma kısıtlaması öncesinde Antalya'da sahillerde insan yoğunluğu yaşandı.
|27 Nisan 2021 20:16
|+Aa- Yazdır
Antalya'da sahiller, 29 Nisan'da saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma öncesinde güneşli havanın da etkisiyle doldu. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olduğu kentte, Antalyalılar ve yerleşik yabancılar Konyaaltı sahilinde güneşin ve denizin tadını çıkardı. Sosyal mesafeyi gözeterek plajın farklı noktalarına yerleşenlerden bazıları denize girdi, bazıları güneşlenerek kitap okudu. Yerleşik yabancılar da çocuklarıyla birlikte sahile geldi. 10.00 ile 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar ise yürüyüş yapıp banklarda denizi izleyerek günün keyfini çıkardı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hurdacılıktan kazandıklarıyla ihtiyaç sahiplerine destek oluyor
27 Nisan 2021 20:49
|Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı
27 Nisan 2021 20:12
|'Daha hızlı aşılama için iki doz arasındaki süre uzatılabilir'
27 Nisan 2021 19:14
|'3'üncü pik sonunda bağışıklık yüzde 70'e ulaşacak'
27 Nisan 2021 19:11
|Dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı
27 Nisan 2021 19:06
|Çöl sıcakları geliyor: Sıcaklık 10 derece kadar artacak
27 Nisan 2021 17:55
|Pençe-Yıldırım Operasyonu şehidi teğmen son yolculuğuna uğurlandı
27 Nisan 2021 15:09
|Tam kapanma öncesi İstanbul boşalıyor
27 Nisan 2021 14:59
|Ameliyatta fenalaşan doktor, ayağına serum taktırarak operasyonu tamamladı
27 Nisan 2021 13:58
|Pegasus'tan yurt içi biletler için değişiklik hakkı
27 Nisan 2021 13:53