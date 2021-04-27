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Meslek lisesinin mobilya atölyesi Kovid-19 sürecinde de çalıştı

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Ahi Evran Külliyesi başta olmak üzere 4 eğitim kurumunun kütüphane, diğer kurumların da etüt ve çalışma merkezlerinin mobilyalarını üretti:
 27 Nisan 2021 20:48
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Meslek lisesinin mobilya atölyesi Kovid-19 sürecinde de çalıştı

"Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında Türkiye genelinde yenilenecek meslek liseleri arasında yer alan okulun Mobilya ve Tasarım Bölümü öğretmen ve öğrencileri, Kovid-19 sürecinde de faaliyetlerine devam ediyor.

Başta kamu kurumları olmak üzere eğitimle ilgili ihtiyaç duyulan tüm gereçlerin 3 boyutlu tasarımlarını yapan öğretmen ve öğrenciler, Z kütüphane, etüt merkezi, çocuk çalışma alanları, teknolojik tasarım ve beceri atölyeleri, mini tiyatrolar, anaokulu ve kreş mobilyaları taleplerini karışlamak için ter döküyor.

Öğretmenlerinin önderliğinde tasarım ve imalatta görev alan öğrenciler iki liseye Z kütüphane, kendi okullarına kütüphane, iki okula da içinde kütüphane de bulunan etüt merkezi kurulmasına katkı sağladı.

Okul Müdürü Turan Altıok, AA muhabirine, 76 yıllık okullarının 9 bölümde teknik eleman yetiştirmeye devam ettiğini, salgın sürecinde de 50'ye yakın öğrencinin üretim aşamalarına katıldığını söyledi.

Mobilya ve Tasarım Bölümünün de okulun en gözde alanlarından olduğunu belirten Altıok, "Mobilya bölümünde öğretmenlerimiz klasik 'suntayı kes, ağacı çivile' şeklinde eğitim vermiyor. Tamamı önce bilgisayarlı çizim konusunda eğitiliyor, öğrencilerimiz de öğretmenlerinin yardımıyla üç boyutlu çizim yaparak kendilerini geliştiriyor."

Tecrübe kazanan öğrencilerin üretim aşamasına katıldığını vurgulayan Altıok, şöyle devam etti:

"Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle 3 okulun kütüphanesini yaptık. İki Z Kütüphane, bir tane de normal kütüphane kurduk. İki okulumuzun tasarım ve beceri atölyelerini yaparak öğrencilerin kullanımına sunduk. Yine iki okulumuza destekleme sınıfları için kütüphane ve diğer ihtiyaç duyulan malzemelerini yaptık. Okullarla birlikte Kırşehir Belediyesinin Ahi Evran Külliyesi içine çocuklar için açmayı planladığı kütüphane işini yine bizim öğretmen ve öğrencilerimiz yapıyor. Şu anda montaj aşamasındalar."

3 boyutlu tasarımlarla kütüphane kuruyorlar

Mobilya Tasarım Atölyesi alan şefi Bülent Helvacı da resmi kurumların kütüphane, okul donatıları, mutfak dolapları, büro mobilyalarını projelendirip onay aldıktan sonra imalatını öğrencilerle yaptıklarını dile getirdi.

Kovid-19 salgın sürecinde öğrenciler eğitim için okula gelemese de kütüphane üretim ve montaj aşamalarına katıldıklarına işaret eden Helvacı, şunları kaydetti:

"Üretime başlamadan önce kurumun ihtiyacı doğrultusunda iş yapılacak alanın ölçüsünü alarak kurumun isteği doğrultusunda üç boyutlu tasarımını yapıp imalata başlıyoruz. Bitirdikten sonra da tasarım doğrultusunda montajını gerçekleştiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği kurallar çerçevesinde okullarımızda Z kütüphane, etüt merkezi, çocuk çalışma alanları, teknolojik tasarım ve beceri atölyeleri, mini tiyatrolar, anaokulu ve kreş mobilyaları 3 boyutlu şekilde tasarlayıp öğrencilerimizle üretimini yapıp montajını gerçekleştiriyoruz."

Öğrenciler de üretime katıldıkları sürece yaptıkları işlerden asgari ücrete kadar gelir elde ederek ailelerine katkı yaptıklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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