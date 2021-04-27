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Görme engelliler çevrim içi kursla Kur'an-ı Kerim öğreniyor

Şanlıurfa'da Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim eğitimi alan görme engelliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internet ortamında devam ediyor.
 27 Nisan 2021 20:50
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Görme engelliler çevrim içi kursla Kur'an-ı Kerim öğreniyor

Şanlıurfa İl Müftülüğü ile Büyükşehir Belediyesince açılan kursa katılan 20 görme engelli, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumanın mutluluğunu yaşıyor. Aralarından zihinsel ve bedensel engellilerin de bulunduğu kursiyerlerin eğitimi , Kovid-19 tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığının yürüttüğü "Evde Kuran Öğreniyorum" projesiyle çevrim içi devam ediyor.

Kur'an-ı Kerim okuma, fıkıh, siyer ve dini ilimler eğitimi alan engeliler, ramazan ayında mukabele okuyarak 2 hatim yapmayı hedefliyor.

Kur'an kursu eğitmeni Zeynep Akbaş, AA muhabirine, Kovid-19'un hayatın her alanını olumsuz etkilediğini söyledi.

Görme engellilerin okumayı parmak ucuyla öğrendiğini belirten Akbaş, Braille alfabesini öğrenmenin çok zor olduğunu ve büyük azim ve çaba isteğini ifade etti.

Akbaş, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i dokunarak ve algılayarak gönül gözüyle öğrendiklerine aktararak şöyle devam etti:

"Pandemi nedeniyle eğitimlerimizi çevrim içi devam ediyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerinden öğrencilerimiz var. Hem kuran öğreniyor hem de dini bilgiler öğreniyor. Bunun yanında kuran bilenlere tecvit öğretiyoruz. Ramazan ayındayız, öğrencilerimizle günde 2 cüz okuyoruz. İnşallah ramazan ayı sonu doğru 2 hatim yapmış olacağız. Öğrencilerimiz pandemi nedeniyle kurslara ara verilince eğitimlerin çevrim içi devam etmesiyle çok sevindi. Pandemiyi fırsata çeviriyoruz. Birbirimizin dilinde anlıyoruz. Eğitim imkanı sağlayan yetkililere çok teşekkür ediyoruz."

Çalışan kadınlara yönelik de eğitim verdiklerini dile getiren Akbaş, "Görme engeli öğrencilerimizin yanı sıra çalışan kadınlarımıza da akşamları çevrim içi eğitim veriyoruz. Bu şekilde üç hafta kuran öğrenen kadınlarımız oldu. Çevrim içi eğitim özellikle engellilerimiz ve çalışan kadınlarımıza bir fırsat oldu. Birçok engel ortadan kalktı. Pandemiyi fırsata çevirerek iyi yönünü de kullanalım." ifadesini kullandı.

- "Pandemiye rağmen Kur'an'dan geri kalmadık"

Görme engelli Muhammed Furkan Karatoprak, pandemi nedeniyle evden çıkamadıklarını belirterek bu süreçte çevrim içi eğitimlere katıldığını söyledi.

Ramazan ayın en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını anlatan Karatoprak, "Eskiden kursa giderdik şimdi gidemiyoruz. Pandemiye rağmen Kur'an'dan geri kalmadık. Çevrim içi eğitim bizim içinde iyi oldu hem evimizde eğitimizi alıyoruz hem de mukabelemizi yapıyoruz. Hocamla günde iki cüz okuyoruz. Ay sonunda iki hatim yapacağız inşallah. Bizlere bu imkanları sunan İl müftülüğümüze ve belediyemize teşekkür ederim." dedi.

Görme engelli Ahmet Furkan Tagaz ise çevrim içi eğitimle Kur'an-ı Kerim'den uzak kalmadığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.
Anadolu Ajansı
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