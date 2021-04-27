Apple'dan maske ile Face ID açabilme güncellemesi
|27 Nisan 2021 20:58
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Koronavirüs pandemisiyle hayatımıza giren maskelerle ilgili olarak Apple, önemli bir güncellemeyi devreye alıyor. Telefon kilidini Face ID ile açan Apple kullanıcıları, maskeler nedeniyle zorluk yaşıyordu. Apple, bu zorluğu ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir güncellemeyi devreye alıyor.
Apple kullanıcıları, iPhone kilidini artık Apple Watch ile açabilecek. Özelliği kullanmak isteyen iPhone kullanıcılarının iOS 14.5 sürümüne geçmesi gerekiyor. Kişilerin aynı zamanda Watch saatlerini de watchOS 7.4'e geçirmesi gerekiyor.
NASIL AYARLANIYOR?
Güncellemeleri gerçekleştiren, Apple Watch Series 3 ve üzeri sahibi iPhone kullanıcılarının, daha sonra Ayarlar menüsünden Face ID ve Parola kısmına giderek buraya telefon parolasını girip, Apple Watch seçeneğini aktif etmesi gerekiyor.
Bu yenilikle birlikte maske takılıyken çalışmayan Face ID, iPhone kilidini direkt olarak, kolunuzda takılı olan Apple Watch üzerinden algılıyor ve açıyor.
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