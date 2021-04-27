Eski vekil Mail Büyükerman koronavirüsten vefat etti
|27 Nisan 2021 20:59
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2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti 10'uncu Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan ve TBMM Genel Kurulu'ndaki ilk turda üç oy alan eski DSP Eskişehir 21'inci dönem Milletvekili Mail Büyükerman, bir süre önce koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Eskişehir Yunusemre Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Büyükerman, bugün hayatını kaybetti.
93 yaşında yaşama gözlerini yuman Büyükerman'ın cenazesinin 28 Nisan 2021 Çarşamba günü Gümülcine Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta bulunan aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.
MAİL BÜYÜKERMAN KİMDİR?
1928 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde doğdu. Büyükerman İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Büyükerman serbest avukatlık da yaptı.
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