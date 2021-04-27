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Kadıköy'deki tarihi konservatuvarda yer belirsizliği sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Haldun Taner Sahnesi'nin restorasyonu için hazırladığı projede İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na(İÜDK) yer vermemesi, öğrenci ve ailelerini endişelendiriyor. Öğrenci ve velileri, İBB'nin Göztepe'de önerdiği yerin konservatuvar için uygun olmadığını iddia ederek, çözüm bekliyorlar.
 27 Nisan 2021 21:09
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Kadıköy'deki tarihi konservatuvarda yer belirsizliği sürüyor

Kadıköy Sahil'de yer alan Haldun Taner Sahnesi'nin deprem riski taşıdığı sebebiyle İBB tarafından restorasyonu başlayacak. İBB'nin mevcut projede Haldun Taner Sahnesini genişletmek istemesiyle İÜDK binayı boşaltmak zorunda. Bin 100 öğrencinin eğitim gördüğü konservatuvarın yeri hala kesinleştirilmiş değil. Öğrenci ve aileleri ise eğitimin aksamaması için yetkililerden yardım bekliyor. Kadıköy Haldun Taner Sahnesi önünde bugün toplanan öğrenci ve aileleri, tarihi binadan ayrılmak zorunda kalacaklarsa da en azından eski binalarına eş değer büyüklükte ve çağdaş bir binaya en kısa sürede taşınarak eğitimin başlamasını talep ediyor.

"KURUMLAR ARASI BİR İLETİŞİM SAĞLANMALI"

Bale öğrencisi Ekin Ertem'in babası Doğuhan Ertem, kişi ve kurumlarla herhangi bir problemlerinin olmadığını tek isteklerinin modern ve çağdaş bir okul olduğunu belirterek, "Biz İÜDK ortaokul ve bale öğrencilerinin velileriyiz. Okulumuz inşaat nedeniyle çevrelenmiş durumda. Burası normalde İBB'ye ait bir bina ve okulumuzun buradan taşınması söz konusu. Yani İBB'nin bu yönde bir talebi var. Fakat bir belirsizlik içerisindeyiz. Kurumlar arası bir iletişim sağlanması ve bizde taraf alınarak bu konunun paydaşı olarak bir çözüme ulaşılmasını istiyoruz. Çünkü öğrencilerimizin öğretim hayatıyla ilgili bir belirsizlik söz konusudur" şeklinde konuştu.

Konservatuvar öğrencilerinden Rüya Duran, konservatuvara beşinci sınıfta başladığını ve gelecek yıl on birinci sınıfta olacağını söyleyerek, "Eğitimimize devam edebileceğimiz ve sanatımızı gerçekleştirebileceğimiz bir bina talep ediyoruz" dedi. Bir başka öğrenci Hilal Filiz Acar ise, modern ve çağdaş bir okul istediğini söyledi.

Öğrenci velilerinden Özlem Yılmaz, yerleşkeden ayrılmak zorunda oldukları için endişeli olduklarını belirterek, "Bizim istediğimiz modern şartlarda, sanatçı adaylarının iyi eğitim alabileceği ve Anadolu yakasında bir bina istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BURADAKİ ANA KULLANICI BİZİZ"

Okul Aile Birliği başkanı Selçuk Taçalan, "Kurumumuz önemli bir sorun yaşamaktadır. İBB'nin Kadıköy Meydanı ile ilgili bir düzenleme çalışması var. Bu düzenlemeden dolayı seçtikleri projede maalesef konservatuvar yok. Bize Göztepe'de bir yer sundular ancak o yeri gören her sanatçının diyebileceği gibi orada konservatuvar olmaz. Bu binanın 3 bin 500 metrekarelik kullanım alanı var. Bunun 3 bin metrekaresini biz kullanıyoruz. Bu duruma rağmen, kamuoyu 'Haldun Taner restorasyonu, depreme karşı korunması' olarak tartışıyor. Bu tartışma yanlış aslında biz ana kullanıcı olduğumuz için İÜDK'nın bulunduğu binanın restorasyonu denmelidir" diye konuştu.
DHA
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