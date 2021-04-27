4 yıl önce ölen küçük kızı, yengesi boğmuş
|27 Nisan 2021 21:15
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Vatan Mahallesi'nde 13 Kasım 2017 tarihinde meydana gelen olayda E.N., çok ses yaptığı için aynı evde yaşadığı eşinin kardeşi B.H.'yi boğarak öldürdü. Normal ölüm olarak kayıtlara geçen olayda Adli Tıp raporunun ardından B.H.'nin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yaptıkları araştırma sonucu, cinayeti işlediği belirlenen çocuğun yengesi E.N.'yi gözaltına aldı. E.N., emniyette verdiği ifadede, küçük çocuğu gürültü yaptığı için dövdükten sonra boğduğunu belirterek" Eşimin kardeşi evin içerisinde çok ses yapıyordu. Bende o gürültüye dayanamayarak önce dövdüm, daha sonda boğarak öldürdüm" dediği öğrenildi.
Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen E.N., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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