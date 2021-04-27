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Karadeniz'de vakalarda dalgalanma; 4 ilde düşüş, 5 ilde artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17- 23 Nisan tarihli, illerin nüfusa oranla Covid-19 vaka haritasını açıkladı. Buna göre, Doğu Karadeniz'den en fazla vaka artışı Giresun'da oldu. Yüzde 13,14'lük yükselişin yaşandığı Giresun'u; Gümüşhane, Bayburt, Sinop ve Artvin takip ederken, azalan kentler ise Samsun, Trabzon, Ordu ve Rize oldu.
 27 Nisan 2021 21:26
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Karadeniz'de vakalarda dalgalanma; 4 ilde düşüş, 5 ilde artış

Sağlık Bakanlığı'nca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka oranları açıklandı. Doğu Karadeniz'de vaka oranında en fazla artışın yaşandığı il, Giresun oldu. Geçen haftaya göre yüzde 13,14'lük artışın yaşandığı Giresun'da, 624,22 olan vaka oranı 706,23'e yükseldi.

Son haftalarda vaka oranlarında artış olan bölgede alınan kısıtlama ve beraberindeki tedbirler, olumlu sonuç verince geçen haftalarda tek düşüş yaşanan Samsun'un yanı sıra Trabzon, Ordu ve Rize'de de vaka sayıları düşüş eğilimine girdi. Güncel haritaya göre, Doğu Karadeniz'den en fazla vaka artışı olan il, Giresun oldu. Yüzde 13,14'lük yükselişin yaşandığı Giresun'u; Gümüşhane, Bayburt, Sinop ve Artvin takip etti.

Trabzon'da vaka oranı 409,90'dan 353,74'e, Rize'de 516,03'den 508,19'a, Ordu'da 565,14'ten 528,24'e, Samsun 601,14'ten 481,90'a geriledi.

Giresun'da vaka oranı 624,22'den 706,23'e, Sinop'ta 440,73'ten 445,35'e, Artvin'de 230,09'dan 250,15'e, Bayburt'ta 568,92'den 601,88'e, Gümüşhane'de ise 242,76'dan 333,80'e yükseldi.

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
DHA
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