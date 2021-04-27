Emekli bayram ikramiyesi yüzde 10 zamlı ödenecek
|27 Nisan 2021 21:38
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye verilecek bayram ikramiyesinin tutarının 1100 Türk lirası olacağını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." ifadelerini kullandı.
Emekliye bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında verilmeye başlandı. Üç dönemdir bin lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırılan ikramiyenin gelecek ramazan bayramında artması bekleniyordu.
İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli vatandaşlara müjde vererek, bayram ikramiyelerine zam yapılacağını duyurdu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Binance'ten Türk lirası çekimi sınırlandırıldı
27 Nisan 2021 20:55
|TAV ilk çeyrekte 4,3 milyon yolcuya hizmet verdi
27 Nisan 2021 20:13
|ASELSAN'ın net karı ilk çeyrekte 1,2 milyar TL oldu
27 Nisan 2021 19:29
|TESK Başkanı Palandöken, Ticaret Bakanı Muş'a esnafın taleplerini sundu
27 Nisan 2021 12:51
|Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır
27 Nisan 2021 12:27
|Bakan Varank, savunma sanayisine güç katacak İTÜ Kavitasyon Tüneli'ni inceledi
27 Nisan 2021 10:57
|THY, 'tam kapanma' sürecinde bilet değişiklik taleplerini ücretsiz gerçekleştirecek
27 Nisan 2021 04:24
|Bitcoin toparlanmaya başladı
26 Nisan 2021 23:26
|Enflasyon Raporu 29 Nisan'da açıklanacak
26 Nisan 2021 22:29
|Türkiye'nin ilaç sektörü ihracatı 1,9 milyar dolara ulaştı
26 Nisan 2021 22:28