Tüm kamu çalışanları 2,5 gün idari izinli sayılacak
|27 Nisan 2021 21:39
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Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 27 Nisan 2021 tarih ve "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu yazıyı ilgili birimlere gönderdi. Resmi yazıda, Ramazan bayramına denk gelen haftada kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.
Yazıda iki önemli husus yer aldı.
1- 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle hizmetler (sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç) asgari personelle yürütülecek.
2- Yine hizmetlerin asgari personel bulundurularak yürütülmesi kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanlığınca uygun görülmüştür.
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