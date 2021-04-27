Adalet Bakanlığı tüm sınavları ileri bir tarihe erteledi

Adalet Bakanlığı bir açıklama yaparak hakim ve savcı adaylığı, icra müdür ve müdür yardımcılığı, görevde yükselme sözlü sınavları ile sürekli işçi veya sözleşmeli personel alımına ilişkin boy-kilo ölçümü ve uygulamalı/sözlü sınavları ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

ADALET BAKANLIĞINCA YAPILAN SINAVLARIN ERTELENMESİNE DAİR DUYURU

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Covid-19 salgını kapsamında alınan kararlar ve bu kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Genelge içeriği dikkate alınarak daha önce ilan edilen ve 30 Nisan 2021 -17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan;

- Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları,

- İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı mülakatları,

- Bakanlığımız taşra teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavları,

- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile Ceza ve İnfaz Kurumlan sürekli işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin boy-kilo ölçümü, uygulamalı ve/veya sözlü sınavları,

ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri ilgili Adalet Komisyonları ve Bakanlığımızca daha sonra duyurulacaktır.