Adalet Bakanlığı tüm sınavları ileri bir tarihe erteledi
|27 Nisan 2021 21:47
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Adalet Bakanlığı bir açıklama yaparak hakim ve savcı adaylığı, icra müdür ve müdür yardımcılığı, görevde yükselme sözlü sınavları ile sürekli işçi veya sözleşmeli personel alımına ilişkin boy-kilo ölçümü ve uygulamalı/sözlü sınavları ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.
ADALET BAKANLIĞINCA YAPILAN SINAVLARIN ERTELENMESİNE DAİR DUYURU
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Covid-19 salgını kapsamında alınan kararlar ve
bu kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Genelge içeriği dikkate
alınarak daha önce ilan edilen ve 30 Nisan 2021 -17 Mayıs 2021 tarihleri
arasında yapılacak olan;
- Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları,
- İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı mülakatları,
- Bakanlığımız taşra teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavları,
- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile Ceza ve İnfaz Kurumlan sürekli işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin boy-kilo ölçümü, uygulamalı ve/veya sözlü sınavları,
ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri ilgili Adalet Komisyonları ve Bakanlığımızca daha sonra duyurulacaktır.
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