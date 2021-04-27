Tam kapanmada, vatandaşlar camiye gidebilecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma döneminde vatandaşların camiye gidebileceğini açıkladı
|27 Nisan 2021 21:50
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma döneminde uygulanacak tedbirleri değerlendirmek üzere 81 il valisiyle telekonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.
Bakan Soylu, camide ibadet yapma konusuna değinerek, "Kişiler, nasıl mahallindeki markete gidebilecekse mahallindeki camilere gidip namaz kılma imkanına da sahipler. Camiler, bu konuya en riayet eden alanlardan bir tanesidir. Hem mesafeye hem temizliğe hem maskeye riayet ediyorlar." diye konuştu.
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