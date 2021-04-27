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Sosyal medyadan tanıştığı kişiye 58 bin 660 lira kaptırdı
Samsun'da bir kişi sosyal medya hesabı üzerinde tanıştığı dolandırıcının tuzağına düşerek 58 bin 600 lira dolandırıldı.
|27 Nisan 2021 22:39
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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K.(22) adlı genç kadın Instagram adlı sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığı kimliği belirsiz dolandırıcının tuzağına düşerek kandırılıp toplamda 58 bin 660 lira dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan genç kadın polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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