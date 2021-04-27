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Boşandığı eşine inekli göndermeye ceza!

İzmir'in Narlıdere ilçesinde boşanmalarının ardından eski eşi Serdar Kıyançiçek (40) hakkında uzaklaştırma kararı çıkaran Sevim Bozal (29), sosyal medyadaki paylaşımıyla ceza aldı. İddiaya göre hesabından inek fotoğrafı paylaşıp, 'O kadar uzaklaştırma kararı aldırdım yine de burada' diyerek göndermede bulunduğu Kıyançiçek'in açtığı davada Bozal'a İzmir 1'inci Aile Mahkemesi tarafından bir ay süreyle 'öfke kontrolü ve stresle başa çıkma eğitimi ve rehabilitasyon programlarına katılma' cezası verildi.
 27 Nisan 2021 23:23
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Boşandığı eşine inekli göndermeye ceza!

Serdar Kıyançiçek ve Sevim Bozal çifti, yaklaşık 10 yıl önce evlenerek, 1 çocuk dünyaya getirdi. Evliliklerinin 3'üncü yılında çift, anlaşamayarak, boşandı. Ancak çift arasındaki anlaşmazlıklar boşanınca da bitmedi. Kıyançiçek, 4 yıl önce, boşandığı eşi Bozal'ın Narlıdere ilçesindeki evinin karşısında bulunan boş araziyi kiralayıp, burada besicilik yapmaya başladı. Kıyançiçek araziye konteyner ve çok sayıda güvenlik kamerası kurdu. Bunun üzerine Sevim Bozal ve ailesi, Serdar Kıyançiçek ile birçok kez tartıştı. Tartışmalar kimi zaman kavgaya da dönüştü. Geçen Ağustos ayında Bozal'ın kardeşi E.B., güvenlik kamerasıyla evlerinin ve kendilerinin izlendiğini, taciz edildiklerini iddia ederek, Kıyançiçek ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce E.B., Kıyançiçek'e tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Kıyançiçek kolundan yaralandı, köpeği ise vurularak öldü. Taraflar bu sürede birbirlerinden birçok kez şikayetçi olurken, karşılıklı olarak uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Olay sonrası gözaltına alınan E.B., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşanan gerilimler sonrası Serdar Kıyançiçek, geçen kasım ayında arazideki konteyneri 4 yıl sonra söküp, taşımaya karar verdi.

Ancak çift arasında yeni bir gelişme daha yaşandı. İddiaya göre Bozal, oturduğu sokaktaki bir ineğin fotoğrafını çektikten sonra üzerine 'O kadar uzaklaştırma kararı aldırdım yine de burada' yazarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bozal'ın bu paylaşımı üzerine Kıyançiçek, dava açtı. İzmir 1'nci Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar çıktı. Hakim, Bozal'ı bir ay olmak üzere 'öfke kontrolü ve stresle başa çıkma eğitimi ve rehabilitasyon programlarına katılma' cezası verdi.
DHA
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