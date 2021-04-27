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İzmir'de 6 milyon lira değerinde kaçak sigara geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde, bir depoya polis ekiplerince yapılan baskında piyasa değeri 6 milyon lira olduğu değerlendirilen kaçak sigara ve tütün ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.
 27 Nisan 2021 23:25
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İzmir'de 6 milyon lira değerinde kaçak sigara geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Konak'ta bir iş yeri ve depoya operasyon düzenledi. Ekiplerin adreste yaptığı aramada, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olduğu değerlendirilen 232 bin kaçak bandrolsüz ve fotokopi bandrollü makaron, 210 bin 100 sarma sigara, 165 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 15 kilo nargile melası, 16 kilo badrolsüz kıyılmış tütün ve 50 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
DHA
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