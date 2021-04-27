BUDO seferlerine ara verilecek
Bursa Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerine sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla 30 Nisan Cuma tarihinden 17 Mayıs tarihine kadar ara verilecek.
|27 Nisan 2021 23:37
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