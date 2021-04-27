Kati Piri'nin AP üyeliği sona erdi
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) eski Türkiye Raportörü Kati Piri'nin AP üyeliği sona erdi.
|27 Nisan 2021 23:56
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Avrupa Parlamentosu'nun (AP) eski Türkiye Raportörü Kati Piri'nin AP üyeliğinin sona erdiği bildirildi.
Aynı zamanda Hollanda'da Temmuz 2014'ten bu yana İşçi Partisi'nden vekilliği bulunan Piri, siyasi hayatına artık ülkesinde devam edecek.
Piri'nin Türkiye Raportörü olarak görev yaptığı süreçte hazırladığı yıllık Türkiye raporları, Ankara tarafından taraflı ve ön yargılı olarak nitelendirilmişti.
Piri, geçen yıl Türkiye Raportörlüğü görevini İspanyol Nacho Sanchez Amor'a devretmişti.
Özellikle 'PKK'nın Avrupa'ya tehdit oluşturmadığı' yönündeki açıklamasıyla tartışmaya yol açan Piri'ye Türkiye sert tepki göstermişti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, söz konusu ifadelere 'çifte standart ve ikiyüzlülüğün itirafı' şeklinde yanıt vermişti.
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