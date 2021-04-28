Tekirdağ'da yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
|28 Nisan 2021 00:10
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı ilçedeki 2 hücre evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgütün sözde üst düzey yöneticiliğini de yaptığı bildirilen S.Ö ve R.A gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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