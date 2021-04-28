Yerel yönetim meclislerinin çalışmaların ara verildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerel yönetim meclislerinin 17 Mayıs 2021 tarihine kadar çalışmalarına ara verdiğini duyurdu.
|28 Nisan 2021 00:46
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen resmi yazıda; her ayın ilk haftası toplanan il, ilçe, belde belediyeleri ile il genel meclislerinin, her ayın ikinci haftası toplanan büyükşehir belediye meclislerinin ve tüzüklerinde gösterilen zamanlarda toplanan mahalli idare birlikleri meclislerinin çalışmalarına 29 Nisan ila 17 Mayıs tarihleri arasında ara verilmesini istedi.
Ara verme döneminden sonraki ilk toplantı 17 Mayıs 2021 tarihinde, büyükşehir belediye meclislerinin çalışmalarının ise 24 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilebileceği belirtildi.
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