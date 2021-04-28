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Öğrenci derse gelmezse öğretmenin ek dersinin kesilemeyeceğine dair karar

Ankara 9. İdare Mahkemesi, öğrencinin derse gelmemesi halinde ek ders ücretinin kesilemeyeceğine karar verdi.
 28 Nisan 2021 00:54
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Öğrenci derse gelmezse öğretmenin ek dersinin kesilemeyeceğine dair karar

Milli Eğitim Bakanlığı geçen yıl yayımladığı yazıda, ek dersin ödenebilmesi için, Esaslarda yer alan fiilen görevin yerine getirilmesi şartının aranması gerektiğini belirtmişti.

Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesi, öğrencinin derse gelmemesi halinde ek ders ücretinin kesilemeyeceğine karar verdi.

Memurlar.Net - Özel

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