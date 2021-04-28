1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bingöl'ün asırlık lezzetleri 'keledoş' ve 'mastuva' iftar sofralarını süslüyor

Bingöl'ün geleneksel lezzetlerinden "keledoş" ve "mastuva" yapılışı, sunumu, kokusu, damakta bıraktığı tadıyla iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
 28 Nisan 2021 01:22
+Aa- Yazdır
Bingöl'ün asırlık lezzetleri 'keledoş' ve 'mastuva' iftar sofralarını süslüyor

Bingöl ve yöresinde geçmişten bu yana evlerde misafir ağırlandığında sofralarda mutlaka yer alan keledoş ve mastuva, yemekten ziyade bir kültür olarak yaşatılıyor.

Bingöllü kadınların maharetli elleriyle büyük emekle hazırladıkları keledoş, un, tuz, su, çökelek, sarımsak ve tereyağından hazırlanıyor.

Mayasız sert hamur uzun süre yoğrulduktan sonra bir tepsi içerisine dağıtılıyor ve üzerine nokta halinde işaretler bırakılıyor. Hazırlanan hamur, istenilen şekilde ve lezzette olması için sac içerisine konularak üzerindeki közle veya soba fırınında az sıcaklıkta yaklaşık 2 saat pişiriliyor.

İyice kızaran ekmek, soğuduktan sonra küçük parçalar halinde doğranarak bir kaba alınıyor. Sıcak suyla eritilen çökelek ayran kıvamına getiriliyor ve sarımsak eklenerek ateşte kaynatılıyor. Doğranan ekmeklerin üzerine kaynayan ayran ve kızartılmış tereyağı döküldükten sonra keledoş hazır hale getiriliyor.

Köz ve odun ateşinde pişen ekmek, sarımsaklı ayran ve tereyağıyla buluşarak etrafa yaydığı hoş kokusuyla iftarda iştahları açıyor ve damaklarda eşsiz lezzet bırakıyor.

Mastuva yapılırken ise ayran ve pirinç tencere içerisinde katı kıvam alana kadar sabırla karıştırılarak pişiriliyor.

İstenilen püre kıvamına geldikten sonra üzerine bol tereyağı dökülerek servis edilen mastuva, keledoş ile sofralarda vazgeçilmez lezzet olarak yerini alıyor.

"Bu lezzeti tadanlar çok mutlu oluyor"

Ilıcalar beldesinde yaşayan Nadire Kişi, AA muhabirine, keledoş ve mastuvanın Bingöl'ün en çok bilinen lezzetlerinden olduğunu söyledi.

Bu lezzetleri büyük emekle hazırladıklarını dile getiren Kişi, yemeklerin odun ateşinde pişirilmesinin lezzetinin önemli faktörlerinden olduğu belirtti.

Kişi, kullanılan malzemelerin tamamen doğal olması nedeniyle keledoş ve mastuvanın sağlığa faydalı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu lezzeti tadanlar çok mutlu oluyor. Ramazan ayında sofralarımızda keledoş ve mastuva vazgeçilmez lezzetlerdir. Atalarımızdan bizlere kalan bu lezzetleri yaşatmaya devam ediyoruz. Çok doyurucu lezzetler. Herkesin bu lezzetleri tatmasını tavsiye ederim."

Kişi, Bingöl'de buna benzer birçok lezzetin bulunduğunu, kentteki değerlerin, lezzetlerin herkes tarafından bilinmesini ümit ettiklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bursa Büyükşehir Belediyesin'den 50 milyon liralık destek paketi
28 Nisan 2021 01:07		 BUDO seferlerine ara verilecek
27 Nisan 2021 23:37
Doğa harikası kanyonlar turist bekliyor
27 Nisan 2021 21:20		 İstanbul'da hava kirliliği 5 yılda yüzde 21 azaldı
27 Nisan 2021 19:27
Doğal akvaryum Gökpınar Gölü, cazibe merkezi olacak
27 Nisan 2021 19:16		 Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 2 yıldır fark edilmeyen ayrıntı
27 Nisan 2021 18:43
Sağlık Müdürlüğünden, hastaneye battaniyeyle taşınarak götürülen kişiyle ilgili açıklama
27 Nisan 2021 17:12		 Torbalı'nın yeni başkanı CHP'nin adayı Mithat Tekin oldu
27 Nisan 2021 17:02
Tam kapanma öncesi Eminönü'ne akın ettiler
27 Nisan 2021 16:49		 Bu ilde vakalar 10 haftadır artıyor
27 Nisan 2021 16:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:40 - Olay yeri inceleme ve kimlik tespit branşı sınavı sonuçları açıklandı01:22 - Bingöl'ün asırlık lezzetleri 'keledoş' ve 'mastuva' iftar sofralarını süslüyor01:18 - CENTCOM Komutanı McKenzie'den Türkiye'ye ilişkin açıklama01:07 - Bursa Büyükşehir Belediyesin'den 50 milyon liralık destek paketi00:54 - Öğrenci derse gelmezse öğretmenin ek dersinin kesilemeyeceğine dair karar00:46 - Yerel yönetim meclislerinin çalışmaların ara verildi
00:30 - Hindistan'da koronadan ölenler toplu olarak boş arazilerde yakılıyor00:10 - Tekirdağ'da yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı00:04 - Sağlık personelinin aldığı hangi izinler tayin için gerekli çalışma süresine dahil edilir?00:04 - Reşit olmayan çocuğun nehirde ölümünde idare ve ailesi birlikte sorumludur00:02 - 28 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları23:56 - Kati Piri'nin AP üyeliği sona erdi
23:50 - Prof. Dr. Ceyhan: Bugün 2 buçuk yaşında hastamı kaybettim23:37 - BUDO seferlerine ara verilecek23:34 - 'Tam kapanmada faturalar ve krediler ödemeleri ertelensin'23:27 - FETÖ'nün 2 öğretmen ablası saklandıkları evde yakalandı23:25 - İzmir'de 6 milyon lira değerinde kaçak sigara geçirildi
23:23 - Boşandığı eşine inekli göndermeye ceza!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğrenci derse gelmezse öğretmenin ek dersinin kesilemeyeceğine dair karar
Sağlık personelinin aldığı hangi izinler tayin için gerekli çalışma süresine dahil edilir?
Hindistan'da koronadan ölenler toplu olarak boş arazilerde yakılıyor
Yerel yönetim meclislerinin çalışmaların ara verildi
Reşit olmayan çocuğun nehirde ölümünde idare ve ailesi birlikte sorumludur
Tekirdağ'da yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
28 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
CENTCOM Komutanı McKenzie'den Türkiye'ye ilişkin açıklama
Bursa Büyükşehir Belediyesin'den 50 milyon liralık destek paketi
Bingöl'ün asırlık lezzetleri 'keledoş' ve 'mastuva' iftar sofralarını süslüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ezberlediğimiz en saçma şeyler 2
ben aslında yoğum 1
medeni cesaret 2
hastasıyız 2
sülün osman 3
olsun 1
Korona sonrası dünyayı ne bekliyor 2
SORGULAMADAN YAŞAMAK 1
the good place 1
üç hafta tam kapanma 8
SON İLANLAR
Van Tuşba Kent Hizmetleri 35 İşçi Alacak
TÜBİTAK AR-GE Personeli 54 İşçi Alacak
İstanbul Enerji 1 İşçi Alacak
İzmir Bağkent Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Digital Medya 2 İşçi Alacak
Giresun Görele SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çankırı Kızılırmak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 25 İşçi Alacak
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam