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Olay yeri inceleme ve kimlik tespit branşı sınavı sonuçları açıklandı

2021 yılı olay yeri inceleme ve kimlik tespit branşı sınavı sonuçları açıklandı.
 28 Nisan 2021 01:40
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Olay yeri inceleme ve kimlik tespit branşı sınavı sonuçları açıklandı

Olay yeri inceleme ve kimlik tespit branşı yazılı sınavına 6074 personel müracaatta bulunmuş, müracaat şartlarını taşıyan 5862 personel müracaatı kabul edilerek yazılı sınava girmeye hak kazandı.

Emniyetten yapılan duyuruya göre;

24.04.2021 günü saat 11.00'da yapılan Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Branşı sınavının sonuçları 27.04.2021 günü adaylara EBYS üzerinden kişiye özel olarak gönderilmiştir. Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen personel en geç 28.04.2021 günü mesai bitimine kadar itiraz dilekçesini Eğitim Şube Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir denildi.
Memurlar.Net
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