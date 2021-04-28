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Ağrı'da iki polis arasında kavga: 1 polis hayatını kaybetti

Ağrı'da aralarında anlaşmazlık çıkan iki polisin tartışması kanlı bitti.
 28 Nisan 2021 01:54
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Ağrı'da iki polis arasında kavga: 1 polis hayatını kaybetti

Ağrı'da aralarında anlaşmazlık çıkan iki polisin tartışması kanlı bitti.

İddiaya göre Ağrı'da görev yapan ve biri kadın olan E.Ç ve M.D arasında tartışma çıktı. İki polis arasında pansiyonda çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönünce, M.D adlı polis, kadın polis olan E.Ç'yi silahıyla vurdu. E.Ç olay yerinde hayatını kaybederken, M.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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