28 Nisan 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Selami KILIÇ atanmıştır.
|28 Nisan 2021 02:48
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İçişleri Bakanlığı 'Tam Kapanma Tedbirleri' ilgili soruları yanıtladı
28 Nisan 2021 03:02
|TBMM, ABD Başkanı Joe Biden'm 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasına kınama yayımladı
28 Nisan 2021 02:53
|CENTCOM Komutanı McKenzie'den Türkiye'ye ilişkin açıklama
28 Nisan 2021 01:18
|28 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
28 Nisan 2021 00:02
|Kati Piri'nin AP üyeliği sona erdi
27 Nisan 2021 23:56
|'Mayıs sonuna kadar tüm turizm çalışanları aşılanacak'
27 Nisan 2021 22:46
|Prof. Dr. İlhan: Aşılanan o grupta yüzde 400 azalma var
27 Nisan 2021 22:43
|Vaka sayısı tekrar yükseldi
27 Nisan 2021 21:27
|Eski vekil Mail Büyükerman koronavirüsten vefat etti
27 Nisan 2021 20:59
|Torbalı Belediye Başkanlığı seçimi mahkemeye taşınacak
27 Nisan 2021 20:43