Hava sıcaklığı ülke genelinde artacak - Haritalı
|28 Nisan 2021 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile yarın (Çarşamba) zamanla batı kesimlerin yer yer çok bulutlu; Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artarak, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneyi, Ege ile Göller Yöresi'nde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
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