PKK ile DEAŞ'tan canlı bomba pazarlığı

Terör örgütü PKK, Suriye'deki bir başka terör örgütü olan DEAŞ ile canlı bomba pazarlığı yaptı. Türkiye gazetesi, yapılan canlı bomba pazarlığının detaylarına ulaştı. Kamışlı ve Haseke'de iki farklı kaynaktan elde ettiğimiz bilgilere göre, pazarlıklar PKK'nın siyasi kolu olan Demokratik Toplum Hareketi (Tev-Dem) üyeleri tarafından yürütüldü.

"EYLEM YAPAN SERBEST"

El-Hol ve Roj Kamplarında tutulan 114 DEŞ'lı aile ile iki ay süren pazarlıklar sonucu ilk planda 27 DEAŞ'lı ile anlaşma sağlandı. Söz konusu DEAŞ'lılar bir hafta boyunca bombalı saldırı eğitimine alındı. Fırat Kalkanı, İdlib, Afrin, Resülayn ve Tel Abyad bölgelerine sızdırılacak sekizi kadın 27 DEAŞ'lıya eylem yeri ve eylem tarihini beklemeleri istendi. PKK-DEAŞ pazarlığında Türkiye'de eylem yapma planı da ele alındı ve bununla ilgili özel-tecrübeli bir ekibin kurulması da görüşüldü.

TÜRK İSTİHBARATI TAKİPTE

Haseke'de yapılan pazarlıklar ve TSK mensuplarının da yer aldığı terörden arındırılmış bölgeleri hedef alacak saldırı planı MİT tarafından takibe alındı. Harekete geçen ve sahaya sürülen DEAŞ'lı erkek ve kadınları izlemeye alan Türk istihbaratı, beş bombacı teröristi eylem hazırlığı yaptığı esnada yaptığı özel operasyonla sağ olarak ele geçirdi.

ÇOĞUNLUĞU İTHAL TERÖRİST

Kurtarılmış bölgelerde yapılacak terör eylemlerinde yer almayı kabul eden DEAŞ'lılardan yedisi Suriye kökenli, yirmisi ise yabancı ülkelerden gelenlerden oluşuyor. Güvenlik kaynakları tarafından da doğrulanan bilgilere göre kadınlar daha çok patlayıcı, teçhizat taşımakta kullanılacak. PKK'nın terör eylemleri konusunda anlaştığı DEAŞ'lıların aileleri, kamplardan alındı ve Kamışlı'da PKK militanları tarafından korunan çiftlik evlerine yerleştirildi. Bölgeye gönderilen kadınlardan üçünün kocasının hapiste olduğu ve PKK tarafından hücreye atıldığı bilgisine ulaşıldı. İki terör örgütü arasında yapılan anlaşma sonrası verilen yedi günlük eğitimlere PKK destekçisi bazı yabancı istihbarat unsurları da destek veriyor.

YILMAZ BİLGEN