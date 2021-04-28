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3 ev yangınında 2 kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği yangın, itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Havadan görüntülenen yangın yerinde evlerin enkazından başka bir şey kalmadı
 28 Nisan 2021 07:17
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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Demirtaş köyü Ahmetağası Mahallesi'nde Mevlüt ve Mustafa Yılmaz'a ait evde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Raşit ve Süleyman Yılmaz kardeşlerin ortak kullandığı ev ile Sıtkı, Mehmet ve Tahir Yılmaz kardeşlere ait yazın kullandıkları eve sıçradı. Yangına itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, köyde akşam saatlerinde yangın çıktığını söyledi.

Haberi alır almaz belediye, orman işletme ve ilçe dışından gelen destek ekiplerle köye giderek söndürme çalışmalarına zaman kaybetmeden başladıklarını anlatan Yaşar, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Yaşar, "İki vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 3 ev ve 1 arabanın kullanılamaz hale geldiği yangının büyük üzüntüsü içindeyiz. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Pınarbaşı Belediyesi olarak köylülerimizin mağduriyetinin giderilmesi için elimizden gelen tüm maddi ve manevi desteği vereceğimizin bilinmesini isterim. Halkımızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Yangında hayatını kaybedenlerin Mevlüt Yılmaz'ın eşi Cemile Yılmaz (65) ile kayınvalidesi Fatma Yılmaz (85) olduğu öğrenildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Mevlüt Yılmaz ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Demirtaş Köyü Muhtarı Salim Davut ise yangının çok kısa sürede ikinci ve üçüncü eve sıçradığını söyledi.

Yangının çıktığı eve ilk olarak bir komşunun ulaştığını dile getiren Davut, şunları kaydetti:

"Komşu gelmiş. Merdivenden evin ön kapısının olduğu yere çıkmış kurtarabilirim diye ama kurtaramamış. Alevler üzerine gelince arka bahçedeki balkon tarafına dolanmışlar. Merdiven dayamışlar arka balkona. Atlayın aşağı demişler ama yaşlı oldukları için atlayamamışlar. Onlar da yukarı çıkıp alamamışlar. Bir şey yapamamışlar. Bir anda alevler yayılmış."

Yangının verdiği hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Yangında evlerin tamamen yıkıldığı ve enkaza dönüştüğü görüldü.

Yer yer halen devam eden yangın kontrol altına alınsa da soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Havadan görüntülenen yangın yerinde geriye sadece küllerin kaldığı görüldü.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri ise, çevrede güvenlik önlemleri alarak yangın yerinde incelemelerde bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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