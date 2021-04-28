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Korona olan kamu personeline disiplin cezası verilecek

Bartın Valiliği kamu kurum ve kuruluşlarında corona virüsü salgınının bulaşmasının engellenemediğini belirterek aldığı karar tepki çekti.
 28 Nisan 2021 08:05
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Korona olan kamu personeline disiplin cezası verilecek

İl Salgın Denetim Merkezi Başkanı olan Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş imzasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıda personelin neden Covid-19 olduğunun soruşturulmasını ve gerekçeler yeterli görülmez ise disiplin işlemi yapılmasını istedi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre;

Bartın İl Salgın Denetim Merkezi Başkanı olan Vali yardımcısı Abdullah Akdaş, 21 Nisan tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarına resmi bir yazı göndererek, "Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında, salgının bulaşmasını önlenmesinde yetersiz kalındığı görülmektedir" diyerek alınan kararı açıkladı

ÖNCE SORGULAMA SONRA DİSİPLİN CEZASI

İl Salgın Denetim Merkezi Başkanı olan Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş'ın imzasının bulunduğu resmi yazıda şu ifadeleri kullanıldı:

* Salgının bulaşmasını önlemek amacıyla çalışan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm amir, memur ve işçi kadrosunda görev yapan personelin herhangi bir şekilde temaslı ya da pozitif olmaları durumunda, Genelge ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararları uyarınca sorumlu sayıldığından, temaslı ya da pozitif etkilenen bu kişilerin temaslı ya da pozitif olma nedenleri kurum amirleri tarafından mutlaka sorgulanacaktır. Yapılan inceleme veya soruşturmada gerekçeleri yeterli görülmeyen personel hakkında kurum amirlerince disiplin işlemi yapılacaktır.

KURUMLARDA GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMADI

Valiliğin aldığı karara tepki gösteren Bartın Eğitim-Sen Şube Başkanı Sedat Bora, kentte kurumların pandemi döneminde yeterli önlemleri almadığını ileri sürerek, "Öğretmenlere ve kamu çalışanlarına aşı yapılmamış, uzaktan çalışma uygulamalarına geçilmemiş, tüm okullar 2 Mart tarihinden itibaren yüz yüze eğitime açılmış ve pandemiye davetiye çıkarılmıştır. Gerekli önlemler alınmadığı için Bartın'da pandemi hızla yayılmıştır" dedi.

VALİ YARDIMCISI PERSONELİ TEHDİT EDİYOR

Sağlık Bakanlığının da, doktorlardan corona olduklarında, bunu meslek hastalığı sayılabilmesi için hastanede yakalanmış olmasını kanıtlamasını istendiğini vurgulayan Bora sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bartın Vali yardımcısı da kamu çalışanlarını ve öğretmenleri covid-19 olması halinde disiplin cezasıyla tehdit etmektedir. Söz konusu yazı kamu yönetimi ve eğitim yönetimi açısından hiçbir bilimsel veriye ve usule uymamaktadır. Kamu çalışanlarına yasal olarak herhangi bir sorumluluk getirmemektedir.

* Bu tehdit ülkemizde son dönemlerde gördüğümüz yaşanan baskıcı, ben yaptım olducu ve yasa tanımazcı bir anlayışın yerel tezahürüdür. Neden hasta oldun? O zaman disiplin cezası alacaksın demek yasal değildir. Pandemiden halkı sorumlu tutmaktır. Yasal geçerliliği bulunmamaktadır.
Sözcü
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