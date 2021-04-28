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Garipoğlu'nun oğlunu çalışanları dolandırdı

İstanbul'da iş insanı Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım Garipoğlu'na ait olduğu öğrenilen bir şirketin 6 yöneticisi, zimmete para geçirerek çalıştıkları işyerini 29 milyon dolar dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
 28 Nisan 2021 07:30
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Garipoğlu'nun oğlunu çalışanları dolandırdı

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre: Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, ünlü iş insanı Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait Maslak'taki finans şirketinin 6 yöneticisi hakkında, zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Oğul Kasım Garipoğlu tarafından yapılan suç duyurusu sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında inceleme yapan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer Maslak'ta bulunan finans şirketinin merkezindeki üst düzey yönetici olarak görev yapan M.K.Y., B.K., C.Ö., V.S., S.E. ve R.E.'nin para ve teminat hesaplarından bir kısmını kurum hesaplarına aktarmadıkları, aynı yöntemle muhasebe işlerini yapmadıkları ve firmanın kasasından nakit olarak zimmetlerine 29 milyon dolar geçirdiklerini tespit etti.

Soruşturma kapsamında 23 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla kimliği tespit edilen 6 üst düzey yönetici gözaltına alındı. Evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından dün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.
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