Savcılık Thodex tahliyelerine itiraz etti
Thodex'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheliden 6'sı tutuklamaya sevk edildi ancak bu şüpheliler hakimlik sorgularının ardından serbest bırakıldı.
|28 Nisan 2021 07:39
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Soruşturmayı yürüten savcı, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan şüpheliler hakkındaki karara itiraz etti. Bu arada söz konusu 6 şüpheliden Ali Murat Kavakçı'nın savunmasında, "Şirkette müşteri hizmetleri danışmanı olarak çalışmaktayım.
İşlem yapma yetkim yoktur. Benim bu şirkette kripto para hesabım vardı. 15 bin TL bakiyesi vardı. Ben de mağdurum. Özer'in yurt dışına çıktığını haberlerden öğrendim" dediği öğrenildi.
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