İki hasta yakınını darbeden sağlıkçıya ceza

Milliyet'ten CİHAT ASLAN'ın haberine göre: İstanbul - Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık memuru olarak çalışan Bülent Akdemir, 2017 yılında acil serviste serum taktırmak için gelen bir vatandaşın hemşire ile tartışması üzerine araya girdi. Ancak iddiaya göre, serum taktırmaya gelen vatandaş önce cep telefonuyla akrabalarını aradı, ardından sağlık çalışanlarına hakaret ve tehdit yağdırmaya başladı. Bunun üzerine Akdemir, beyaz kod verdi. Taraflar karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

Dava, İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görüldü. Mahkeme, iki hasta yakınını darbettiği gerekçesiyle sağlık memuru Akdemir'i haksız bularak, 4 bin TL para cezasına çarptırdı. Hasta ve hasta yakını aldıkları darp raporlarındaki saçta kızarıklık ve muhtemelen çekmeye bağlı hafif ödem nedeniyle haklı bulundu. Ancak Akdemir'in iddiasına göre mahkeme darbedildikten sonra aldığı 25 gün işgöremez raporunu dikkate almadı.

Cezanın ilk taksidi olan 2 bin TL'yi ödeyen Akdemir, karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdıklarını belirterek şunları söyledi: "İki olay, iki kamera görüntüsü var. İlk kamera görüntüsünde çok detay yok, bana yaptıkları darp yok. Ancak ikinci kamera kaydında gece yarısı beni kaçırmaya çalıştıklarında bana vurdukları görünüyor. Çok şiddetli darpa uğradığım görünüyor. Ama bu görüntüler mahkemeye ulaşmıyor. Beni kaçırmaya çalışmışlar, mahkeme koridorlarında saldırmışlar dava boyunca tehdit edilmişim ama cezayı ben aldım. Mahkeme, beni kaçırmaya çalışmalarını ve 25 gün iş göremez raporumu dikkate almadı. Beni asıl darp edip, ölümle tehdit eden kişi ne olduysa dava dosyasına girmedi. Bu süreçte çok yıprandım, motivasyonum çok düştü. Kararı bir üst mahkemeye götürdük. Kamera kayıtlarının izlenmesini ve saldırganların mahkemeye gelmesini bekliyoruz."