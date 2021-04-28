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Çocuk dostu turizm için atak başlıyor

Küresel salgından ciddi şekilde etkilenen Türk turizminin ülke ekonomisinin lider sektörlerinden olma özelliğini önümüzdeki dönemde yeniden kazanmak için atacağı adımlardan biri de Çocuk Dostu Turizm Projesi'ne destek vermek olacak
 28 Nisan 2021 07:49
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Çocuk dostu turizm için atak başlıyor

Milliyet'ten AYKUT YILMAZ'ın haberine göre: Uluslararası Çocuk Merkezi'nin, turizm sektöründe çocuk haklarının güçlendirilmesi ve çocuğa karşı her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla yürüttüğü projenin Türk turizmine önemli artı değer katacağı ve Türkiye'yi turistler nezdinde ilk tercih edilen ülkelerden yapacak önemli kriterlerden biri olacağı belirtiliyor.

Hollanda Büyükelçiliği Matra Programı tarafından desteklenen projenin ilk çevrim içi toplantısı turizm sektörünün önde gelen temsilcilerinin katılımı ile yapıldı. Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, UNICEF, TÜRSAB, TUREB, Skal Federasyonu başta olmak üzere turizm sektörünün önde gelen kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, insan hakları ve onun bir parçası olan çocuk haklarının korunmasının sadece devletlerin değil; özel sektörün de yükümlülüğünde olduğunu belirtti.

Hollandalı diplomat, Matra Programı tarafından desteklenen Çocuk Dostu Turizm Projesi'nin, çocuk haklarının güçlendirilmesi için oluşturulan özel sektör sivil toplum iş birliğinin önemli bir örneği olduğunu vurguladı.

Uluslararası Çocuk Merkezi Başkanı Prof. Dr. Tomris Türmen de konuşmasında, Çocuk Dostu Turizm Projesi'ne verdikleri destekten dolayı turizm sektörünün tüm temsilcilerine teşekkür etti. Türmen, "Çocuk Dostu Turizm anlayışının özgün bir girişimi ve uzun vadeli bir sosyal yatırımdır. Bu anlayışı içselleştirmek hem firmaların hem sektörün hem de toplumun çocuk haklarına saygılı kamusal alanlara dönüşmesi için fırsattır" dedi.

Toplantıya bir video mesaj gönderen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) İnovasyon, Eğitim ve Yatırımlar Direktörü Natalia Bayona ise, gençlerin ve çocukların, teknolojik, katılımcı, etik ve sürdürülebilir bir turizm ortamı yaratmak için gereken çözümü bulma gücüne sahip olduğunun altını çizdi. TRT World Ankara Büro Şefi Gonca Şenay'ın moderatörlüğünde yapılan toplantıda söz alan katılımcılar, Çocuk Dostu Turizm sertifikasyonunun bir an önce başlatılabilmesi için iş birliği çağrısı yaptılar.
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