Tacizle suçlanan hocaya öğrencileri kefil oldu
|28 Nisan 2021 08:39
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Milliyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre: Prof. Dr. Ali Cihat Aşkın, 3 yıl önce, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, eski öğrencisi Ezgi L.'nin (30) kendisine cinsel taciz ve aşağılayıcı bir suçla iftira attığını iddia ederek 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Prof. Dr. Aşkın'ın avukatı dilekçesinde, Ezgi L.'nin savcılığa yaptığı şikayetin takipsizlikle sonuçlandığını belirterek, "Üniversite yönetiminin başlattığı soruşturma devam ettiği için Ali Cihat Aşkın görevinden uzaklaştırılmıştır. Bu ağır iftira nedeniyle Prof. Aşkın'a 'reaktif depresyon' teşhisi konulmuş olup halen tedavisi devam etmektedir. Aile huzuru bozulmuştur" denildi.
'HOCAYA İLGİSİ VARDI'
Davanın duruşmasında, Prof. Aşkın'ın tanıkları dinlendi. Aşkın'ı 9 yıldır tanıdığını ve öğrencisi olduğunu belirten Aslınaz T., "Ezgi L. beni arayarak Cihat hocanın kendisine tacizde bulunduğunu söyledi. Ben bu duruma inanmadım. Soruşturmada görev alan 3 hoca tarafından bana baskı yapıldı. Doğruyu söylemezsem okuldan atılacağımı söylediler. Ben, Ezgi L.'nin Cihat hocaya karşı ilgisinin olduğunu düşünüyorum" dedi.
'AMACI KARALAMAK'
Diğer öğrenci Zeynepnaz Y. ise, "Ben Cihat hocadan böyle bir şey beklemiyorum. Okuldan uzaklaştırıldıktan sonra çok mutsuzdu. Sanatçı kimliği de zedelenmişti. Ezgi L. daha önce de diğer hocalarla çeşitli problemler yaşadı. Amacının Cihat hocayı karalamak olduğunu düşünüyorum" dedi.
'MAĞDURİYET YAŞADI'
Ali Ozan G. de kendisinin orkestra yöneticisi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ben orkestra yöneticisiyim. Cihat hocayı 15 yıldır tanırım. Taraflar arasında duygusal bir bağ olması mümkün değildir. Cihat hocanın Türkiye'de tanınan bir sanatçı olmasından dolayı olay duyulunca iptal edilen konserleri oldu. Maddi-manevi büyük mağduriyet ve üzüntü yaşadı." Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.
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