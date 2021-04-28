Son kareyle ağlatan mesaj: Cennette bir fazlayız bu gece

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Şimşek Operasyonu'ndan bir acı haber daha geldi. Teröristlerin döşediği EYP'ye basan Teğmen Mehmet Kıvık şehit oldu. Şehidin silah arkadaşı Teğmen Samet Poyraz'a attığı son fotoğraflar ise yürekleri dağladı. Arazide silah arkadaşlarıyla birlikte iftarını açan Mehmet Kıvık, bu fotoğraflardan saatler sonra şehit düştü.

Samet Poyraz paylaşımında, "Mehmet'in attığı son fotoğraflardı. 'Ağabey uzmanımı kaybettim, yaralılarımız var, hakkını helal et' yazmıştı. Sessiz, vakur, tebessümü yüzünden eksik olmayan heybetli bir dağ idi Mehmet Teğmen. 30 kiloluk çantasına erleri için de litre litre su bağlardı, gocunmazdı. Alçaldıkça yükselen bir yıldızdı yeryüzünde. Cennette bir fazlayız bu gece. Ruhu şad olsun" diye yazdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe Şimşek Operasyonu'ndan İzmir'e şehit ateşi düştü. Nirvaseytü Tepe bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Teğmen Mehmet Kıvık şehit oldu.

Acı haberi İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Özdere Mahallesi'nde alan baba Kenan ve anne Ayşe Kıvık gözyaşlarına boğuldu. Haberin ardından mahalleye Türk bayrakları asılırken, SABAH'a konuşan baba Mehmet Kıvık, "Oğlumun, küçüklüğünden beri en büyük hayali asker olmaktı.

Bu hayalini de gerçekleştirdi. 3 yıllık askerdi. Şehit düştüğü gün mesajlaştık. 'Müsait olunca arayacağım' dedi. Konuşamadık. Acı haberi aldık. 2 ay sonra doğu görevi bitiyordu. Döndükten sonra evlenmeyi düşünüyordu" dedi. Şehidin silah arkadaşı Teğmen Samet Poyraz'a attığı son fotoğraflar yürekleri dağladı.

Arazide silah arkadaşlarıyla birlikte iftarını açan Mehmet Kıvık, bu fotoğraflardan saatler sonra şehit düştü. Samet Poyraz paylaşımında, "Mehmet'in attığı son fotoğraflardı. 'Ağabey uzmanımı kaybettim, yaralılarımız var, hakkını helal et' yazmıştı.

Sessiz, vakur, tebessümü yüzünden eksik olmayan heybetli bir dağ idi Mehmet. 30 kiloluk çantasına erleri için de litre litre su bağlardı, gocunmazdı. Yükselen bir yıldızdı yeryüzünde. Cennette bir fazlayız bu gece. Ruhu şad olsun" diye yazdı.

'EFENDİ VE NAHİF'

Samet Poyraz diğer paylaşımında ise, "Silah arkadaşım, kardeşim, efendiliği ve nahifliğiyle takımımızın gözbebeği olan P. Komando Teğmen Mehmet Kıvık bu akşam iftarını şehadet şerbeti içerek açmıştır. Milletimizin başı sağ olsun, ruhu şad olsun. Bu mübarek ayda kardeşimizden dualarınızı esirgemeyin" şeklinde yazdı.

KARDEŞLERDEN HÜZÜNLÜ VEDA

Şehit Teğmen Mehmet Kıvık'ın (27) cenazesi, memleketi İzmir'de toprağa verildi. Kıvık için Menderes ilçesindeki babaevinde "helallik" alınmasının ardından Orta Mahalle Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin babası Kenan Kıvık (53), annesi Ayşe Canal (43) ve kardeşleri Murat (16) ve Merve Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Cenaze, Orta Mahalle Mezarlığı'na toprağa verildi.