Patrik başkatibi, AK Parti'ye üye oldu
|28 Nisan 2021 09:14
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Bu kapsamda AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin'i ziyaret eden Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Başkatibi İlias Bilis, üyelik formu doldurarak AK Parti saflarına dahil oldu. İlçe Başkanlığı yaptığı paylaşımda, "Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Başkatibi İlias Bilis, İlçe Başkanımız Orhan Narin'i ziyaret etti. Ziyareti esnasında AK Parti üyelik formumuzu doldurarak AK Parti ailemize katıldı. Kendilerine ailemize katıldıkları için teşekkür ederiz" mesajını paylaştı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Bilis'in üyeliğinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu ve Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olan AK Parti ailemize hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.
Şefik Can
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