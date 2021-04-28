Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
|28 Nisan 2021 09:19
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İftarlığını yolcusuyla paylaşan otobüs şoförüne teşekkür belgesi
28 Nisan 2021 10:41
|Altın rezervi bulunan köyde arsa fiyatları uçtu
28 Nisan 2021 10:32
|Piyade Uzman Çavuş koronadan hayatını kaybetti
28 Nisan 2021 10:13
|Prof. Dr. İlber Ortaylı: Soykırım diyen cahildir
28 Nisan 2021 09:25
|Bakan Koca: Bayram sonrasına kadar vaka sayısında hedef 10 binin altı
28 Nisan 2021 09:22
|Son kareyle ağlatan mesaj: Cennette bir fazlayız bu gece
28 Nisan 2021 09:02
|Depremden 10 saniye önce vanalar kapanacak
28 Nisan 2021 07:59
|Toplum Melek İpek'e sahip çıktı
28 Nisan 2021 07:56
|Hava sıcaklığı ülke genelinde artacak - Haritalı
28 Nisan 2021 06:30
|Ağrı'da iki polis arasında kavga: 1 polis hayatını kaybetti
28 Nisan 2021 02:01