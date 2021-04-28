Barcelona'da yapılan 5 bin kişilik konser deneyi sonuçlandı
|28 Nisan 2021 09:23
|+Aa- Yazdır
İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen ve Covid-19 salgınına rağmen sosyal mesafenin korunmadığı 5 bin kişilik bir rock konseriyle ilgili sonuçlar gün yüzüne çıktı.
Euronews Türkiye'nin haberine göre, yetkililer yaptıkları açıklamada 27 Mart tarihinde gerçekleştirilen etkinlik sonrası corona virüsün bulaştığına dair bir belirtiye rastlanmadığını duyurdu.
Palau Sant Jordi kapalı spor salonunda düzenlenen konser öncesi tüm seyirciler
Covid-19 testinden geçirildi. Özel bir havalandırma sisteminin kullanıldığı
mekanda tüm seyirciler FFP2 tarzı maskeler taktı tuvalet ve barların kullanımında
ise bazı özel kurallara dikkat edilmesi istendi. Ancak seyirciler arası sosyal
mesafe kuralına uyulmadı.
Germans Trias i Pujol Hastanesi doktorlarından Josep Maria Llibre yaptığı açıklamada, bu konserle birlikte büyük bir Covid-19 deneyi yaptıklarını ve doğru önlemler alındığı takdirde bu tarz organizasyonların güvenli olduğunu ispatladıklarını açıkladı.
Llibre, "Konser esnasında Covid-19'un bulaştığına dair hiçbir belirtiye rastlamadık. Bu da zaten araştırmamızın hedefiydi" diye konuştu.
Llibre ayrıca maske kullanımı, iyi havalandırma ve Covid-19 testi yapıldığı
takdirde buna benzer kalabalık etkinliklerin düzenlenmesinde bir sakınca olmadığını
da sözlerine ekledi.
Rock grubu Love of Lesbians Twitter hesabından yaptığı açıklamada konsere katılan ve konserde emeği geçen herkese teşekkür ederken, Katalonya Özerk Bölgesi Kültür Bakanı Angels Ponsa, "Tüm dünyanın gözleri üzerimizdeydi. Herkes bize bunu nasıl başardığımızı soruyor" ifadelerini kullandı.
KONSER KAYNAKLI OLMAYAN 6 VAKA TESPİT EDİLDİ
Yapılan açıklamada konserden 15 gün sonra etkinliğe katılan 6 kişide Covid-19 virüsü tespit edildiği, bunlardan 4'üne virüsün konserde bulaşmadığının kesinleştiği, diğer 2 vakanın kaynağının ise belirsizliğini koruduğu kaydedildi.
Araştırmacılar geçtiğimiz aralık ayında kapalı bir mekanda 500 kişinin katıldığı
bir konser düzenlemiş, ve tüm seyirciler organizasyon öncesi Covid-19 testine
sabit tutulmuştu. Yapılan araştırmalarda hiçbir seyircide corona virüs izine
ratlanmamıştı.
Dünya üzerinde Hollanda, Almanya, Rusya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde de Covid-19'un yayılma gücünü test etmek amacıyla geçtiğimiz ay ve haftalarda benzer konserler düzenlenmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hindistan'da koronadan ölenler toplu olarak boş arazilerde yakılıyor
28 Nisan 2021 00:30
|Araştırma: Korona önlemleri çocukların dil ve konuşma becerilerine zarar veriyor
27 Nisan 2021 13:32
|Fransa'da Türk aileye saldırı
27 Nisan 2021 06:40
|DTÖ'den 'yoksul ülkelere aşı ihracatı yapın' çağrısı
26 Nisan 2021 22:21
|AB, AstraZeneca'ya karşı yasal işlem başlattı
26 Nisan 2021 18:51
|YouTube bir çok ülkede erişime kapandı
26 Nisan 2021 16:28
|Yeni araştırma: Diş eti iltihabı, koronadan ölme riskini artırıyor
26 Nisan 2021 13:37
|Oscar Ödülleri belli oldu! İşte en iyi film
26 Nisan 2021 07:20
|İngiltere, Kuzey Kıbrıs'ı tanımayı düşünüyor
26 Nisan 2021 01:28
|İsrail'de BioNTech aşısı olanlarda 'kalp kası iltihabı' görüldü
25 Nisan 2021 21:40