1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Soykırım diyen cahildir

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajda kullandığı 'soykırım' ifadesine ünlü tarihçi, Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan tepki geldi. Ortaylı, "Dünya soykırım kavramını genişletmek istiyor, oysa her karşılıklı çatışma soykırım değildir. 'Soykırımdır' diyenler kendi tarihsel suçlarını örtbas etmek ve bu yolla da suçlarını hafifletmek istemektedir" dedi ve Türkiye'nin yapması gerekenleri anlattı
 28 Nisan 2021 09:25
+Aa- Yazdır
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Soykırım diyen cahildir

Hürriyet gazetesinden Fulya Soybaş'ın haberine göre, 1981'de Reagan'dan sonra 40 yıldır hiçbir ABD Başkanının, Türkiye'ye yönelik böylesi ağır bir suçlama getirmemesini, 'soykırım' ifadesini kullanmamasını Türkiye'nin ABD ve Türkiye'deki güçlü dostlarına bağlayan Ortaylı, "Kimdi bunlar? Hem ABD hem de Türkiye'deki güçlü Yahudi lobisinden bahsediyorum. Bugün artık bu güçlü dostlarımız yok. Türkiye'de gelişen lüzumsuz bir antisemitizm Türkiye'yi sarmakta ve neticelerinden biri de işte bu" dedi.

"TELAFFUZ EDİLMESİ KOLAY DEĞİLDİR"

Dünyada soykırım kavramınının genişletilme derdi olduğunu belirten Ortaylı, "Gelelim bugün olduğumuz noktaya; dünya arenasındaki siyasetçilerin- parlamenterlerin ve halkların ağzında '1915 olayları, Türklerin Hıristiyanlara yönelik haçlı seferidir, soykırımdır' gibi laflar var. Oysa soykırım ağır bir suçtur ve telaffuz edilmesi de öyle kolay değildir. Dünyada en büyük soykırım Yahudi soykırımdır, sonrasında çingenelere uygulanan soykırım gelir. Naziler Yahudilerle birlikte çingeneleri de toplayıp, günahsız insanları, konsantrasyon kamplarında sistematik şekilde yok etti. Buna soykırım denir. Şimdi dünya soykırım kavramını genişletme derdinde. Yaşanan her karşılıklı katliam 'soykırım' değildir. Bir imparatorluğun yıkılışında yaşanan, bu gibi çatışmaların hepsini 'soykırım' çatısı altında toplamaya çalışmak bu işi yapanların suçlarını örtbas etmek ve bu yolla suçlarını hafifletmek istemekten kaynaklıdır" dedi.

"'SOYKIRIM' DİYEN TÜRK TARİHÇİLER BİLGİSİZ"

"Türkiye'deki tarihçilerin de neye soykırım denilip denilmeyeceğini iyi bilmesi, olayları iyi araştırması gerekmektedir" diyen Ortaylı, "Bugün Türkiye'de de 1915 olaylarını 'soykırımdır' diye tabir eden tarihçiler var ve inanın bir broşürlük kadar bile bilgileri yok. Bir şey bilmiyor, konuşuyorlar. İlgili literatürler Türkçe'ye çevrilmemiş. Nereden anladın da okudun? 'Bu Osmanlı'nın işidir biz Türkiye Cumhuriyetiyiz' diyenler var. Buna dünyada kimse inanmaz.


"BİR KISIM BUNU İLERİCİLİK ZANNEDİYOR"

Böyle bir argümanla Türkiye'yi savunmazsınız. Uygulanacak yaptırım ve belaları da savuramazsın. Böyle ucuzlukların lüzumu yok. Bir kısım bunu Cumhuriyetçilik, ilericilik zannediyor. Bir kısım da 'Bu ittihatçıların işidir, Müslümanların böyle bir durumla işi olmaz' havasında. Bunlar Türkiye'nin hataları. Düşman sayısını arttırmakta üstümüze yok" dedi.

"TRUMP'TAN TEK FARKI AŞI BÜTÇESİYDİ"

"Biden şu an vaat ettiklerinin hiçbirini yapacak durumda değil. Geldi geleli Trump'tan farklı olarak tek yaptığı aşı konusunda bütçe vermekti. Şimdi aldığı ikinci sayı da bu oldu. Adama puanı biz kazandırdık."

"TÜRKİYE ACİLEN BİR ARAŞTIRMA GRUBU KURMALI"

Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Her 24 Nisan'da, aynı meselenin önümüze ısıtılıp ısıtılıp gelmemesi için, Türkiye'nin aciliyetli olarak enternasyonal nitelikli bir araştırma grubu, ki buna Ermeni alimleri de dahil, kurması ve çalışmaya başlaması şarttır" diyor: "Bu konuyla ilgilenen Türklerin yapacağı ilk iş Ermeni lisanını öğrenmek, edebiyatını, tarihini tetkik etmektir. Müspet yolla o kültürün içine girerseniz söyleyeceğiniz sözün dinlenmesi daha büyük olasılıktır. Tüm dünya ile çatışamayacağımıza göre söyleyecek sözümüzün olması şarttır. Zira, yarın öbür gün davalar başlayacak. Bizi kaç avukat savunabilecek? O nedenle meselenin derinine inmemiz gerek."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İftarlığını yolcusuyla paylaşan otobüs şoförüne teşekkür belgesi
28 Nisan 2021 10:41		 Altın rezervi bulunan köyde arsa fiyatları uçtu
28 Nisan 2021 10:32
Piyade Uzman Çavuş koronadan hayatını kaybetti
28 Nisan 2021 10:13		 Bakan Koca: Bayram sonrasına kadar vaka sayısında hedef 10 binin altı
28 Nisan 2021 09:22
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor
28 Nisan 2021 09:19		 Son kareyle ağlatan mesaj: Cennette bir fazlayız bu gece
28 Nisan 2021 09:02
Depremden 10 saniye önce vanalar kapanacak
28 Nisan 2021 07:59		 Toplum Melek İpek'e sahip çıktı
28 Nisan 2021 07:56
Hava sıcaklığı ülke genelinde artacak - Haritalı
28 Nisan 2021 06:30		 Ağrı'da iki polis arasında kavga: 1 polis hayatını kaybetti
28 Nisan 2021 02:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:41 - İftarlığını yolcusuyla paylaşan otobüs şoförüne teşekkür belgesi10:37 - AÖF final sınav tarihleri açıklandı10:36 - Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan bir terörist yakalandı10:32 - Hak-İş Başkanı Arslan, 1 Mayıs öncesi işçilerin taleplerini sıraladı10:32 - Altın rezervi bulunan köyde arsa fiyatları uçtu10:30 - TCMB'nin resmi rezerv varlıkları martta 86,7 milyar dolar oldu
10:23 - Bakan Varank'tan yüzde 90 yerliliğe ulaşan Türk ev aletleri üreticisine ziyaret10:20 - Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü10:15 - Gece bekçisi, hırsızı böyle enseledi10:13 - Piyade Uzman Çavuş koronadan hayatını kaybetti10:09 - 'Staj Seferbirliği Programı Stajyer Havuzu' işverenlerin erişimine açıldı10:08 - Borsa güne yatay başladı
10:05 - Aynı olaydan dolayı meslekten çıkarılan iki memurdan biri davayı kazandı diğeri kaybetti. Bu halde ne olur?09:56 - Polis, oto hırsızlığı çetesini operasyon öncesi çöpçü kılığında izlemiş09:45 - Mali müşavirler: Tam kapanma dönemi için 'mücbir sebep' ilan edilsin09:39 - Bakanlık, hurdaya ayrılan geminin yerine inşa edilecek yeni gemi için teşvik verecek09:37 - Kırıkkale'de kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı
09:35 - Depremde yıkılan binalarla ilgili bilirkişi raporu sonrası 22 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Korona olan kamu personeline disiplin cezası verilecek
İçişleri Bakanlığı 'Tam Kapanma Tedbirleri' ilgili soruları yanıtladı
Sağlık Bakanlığı'na 1 Genel Müdür atandı
Ağrı'da iki polis arasında kavga: 1 polis hayatını kaybetti
Öğrenci derse gelmezse öğretmenin ek dersinin kesilemeyeceğine dair karar
Toplum Melek İpek'e sahip çıktı
Tacizle suçlanan hocaya öğrencileri kefil oldu
Bakan Koca: Bayram sonrasına kadar vaka sayısında hedef 10 binin altı
Aynı olaydan dolayı meslekten çıkarılan iki memurdan biri davayı kazandı diğeri kaybetti. Bu halde ne olur?
Sağlık personelinin aldığı hangi izinler tayin için gerekli çalışma süresine dahil edilir?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
göz bandı 2
Iban numarası 2
duracak düğmesine dirseğiyle basan insan 4
süper ay doğal afetleri tetikler mi 1
the good place 1
Bazı matematik kavramlarını reddeden insan 1
hürkuş 3
bayram kalabalığı 1
nikah şekeri 1
olsun 3
SON İLANLAR
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 10 bilişim personeli alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Tuşba Kent Hizmetleri 35 İşçi Alacak
TÜBİTAK AR-GE Personeli 54 İşçi Alacak
İstanbul Enerji 1 İşçi Alacak
İzmir Bağkent Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Digital Medya 2 İşçi Alacak
Giresun Görele SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam