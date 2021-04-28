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Mali müşavirler: Tam kapanma dönemi için 'mücbir sebep' ilan edilsin

TÜRMOB, son günü tam kapanma dönemine denk gelen tüm beyan-bildirim ve ödeme sürelerinin ertelenmesi gerektiğini bildirdi- Birlik, tam kapanma döneminin sonuna denk gelen 1. dönem geçici vergi beyannamesinin de bu koşullarda hazırlanmasının ve gönderilmesinin mümkün olmadığını belirtti
 28 Nisan 2021 09:45
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Mali müşavirler: Tam kapanma dönemi için 'mücbir sebep' ilan edilsin

- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), son günü "tam kapanma" kısıtlaması sürecine denk gelen tüm beyan, bildirim ve ödeme sürelerinin mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi talebinde bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu imzasıyla Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilen yazıda, 29 Nisan Perşembe ile 17 Mayıs Pazartesi günleri arasında tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı anımsatılarak, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve ofislerin kapalı olacağı, uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyeceği hatırlatıldı.

Genelge uyarınca, ikametlerinden iş yerlerine gidiş ve gelişleri ile sınırlı olmak kaydıyla serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile çalışanlarının kısıtlamalardan muaf tutulduğu bildirilen yazıda, "Her ne kadar bazı işletmelerin kısıtlamalardan muaf oldukları düzenlenmiş ve meslek mensuplarının ev-iş güzergahı ile sınırlı olarak kısıtlamalardan muaf oldukları belirtilmiş ise de tam kısıtlama uygulanacak günlerde piyasanın genel işleyişi sekteye uğrayacak, belge akışı bozulacak, mükellef nezdinde denetim gerektiren faaliyetler büyük ölçüde yerine getirilemeyecek ve neticesi itibarıyla birtakım beyan ve bildirimler yapılamayacak, yapılabilecek olanlarda ise önemli ölçüde eksiklikler meydana gelecektir." ifadesine yer verildi.

- "Tüm mükellefler için ilan edilsin"

Yazıda, tam kapanmanın doğal bir sonucu olarak okula gidemeyen ve evde kalan çocukların bakıcıya bırakılmasının imkansız hale geleceği, bu nedenle birçok mükellef ve meslek mensubunun muafiyete rağmen dışarıya çıkamayacağı aktarılarak, Vergi Usul Kanunu uyarınca kişinin iradesi dışında meydana gelen etmenlerin mücbir sebep halleri arasında sayıldığına işaret edildi.

Bu süreçte yaşanacak birçok sorun ve sıkıntı nedeniyle son günü tam kapanma kısıtlamasının uygulanmasına denk gelen tüm beyan-bildirim ve ödeme sürelerinin mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulanan yazıda, "Aynı şekilde hem kısıtlamanın hem de Ramazan Bayramı'nın sonuna denk gelen ve 17 Mayıs'ta verilmesi gereken 1. dönem geçici vergi beyannamesinin de bu koşullarda hazırlanması ve gönderilmesi mümkün değildir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yazıda, belirsizliklerin önüne geçmek, beyan ve bildirimlerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını temin adına tüm mükellefler için mücbir sebep ilan edilmesi, son günü tam kapanma tarihlerine isabet eden beyan, bildirim, yükleme ve ödeme süreleri ile 1. dönem geçici vergi beyannamelerinin bu kapsamda değerlendirilmesi ve sürelerin makul bir süre ertelenmesi talebi vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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