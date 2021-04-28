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Bakan Varank'tan yüzde 90 yerliliğe ulaşan Türk ev aletleri üreticisine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Küçük ev aletleri alanında şu anda Türkiye'de üretimi olmayan ekipmanların, parçaların yerlileştirilmesi hem de markalarımızın güçlenmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz
 28 Nisan 2021 10:23
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Bakan Varank'tan yüzde 90 yerliliğe ulaşan Türk ev aletleri üreticisine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, küçük ev aletleri üretiminde ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, "Nasıl ki beyaz eşyada Avrupa'nın bir, dünyanın iki numarası isek küçük ev aletlerinde de bunu başarmamızın önünde hiçbir engel yok. Bunu girişimcilerimizle, üreticilerimizle başaracağız." dedi.

Küçük ev aletleri üreticisi Sinbo'nun Avcılar'daki üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Varank, şirket yetkilileri ile toplantı yaparak bilgi aldı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Varank, küçük ev aletlerinde Türkiye'nin 25 yıllık köklü markası Sinbo'nun üretim tesislerini ziyaret ettiklerini kaydederek, salgınla birlikte hem beyaz eşya hem de küçük ev aletlerinde büyük bir ivme yaşandığını, Türkiye'nin de bu alanlarda hem piyasa büyüklüğü olarak hem de üretici olarak oldukça büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Beyaz eşya üretiminde Avrupa lideri olduklarını, küçük ev aletlerinde ise son dönemde bir ivme yakaladıklarını dile getiren Varank, bugün ziyaret ettikleri Sinbo'nun yöneticileriyle bir araya geldiklerini ve onların geleceğe dair vizyonlarını dinlediklerini anlattı.

Varank, küçük ev aletlerinin hem dünyada hem Türkiye'de hızlı bir şekilde büyüdüğünü kaydederek, firmanın bu ürünlerin yerlileşmesi hususuna önem atfettiğini, sektörde Uzak Doğu'dan ciddi ithalat bulunduğunu, firmanın bu ürünleri yerlileştirme konusunda önemli bir çaba içerisinde olduğunu bildirdi.

Şirketin kendi bünyesinde geliştirdiği otomasyon teknolojileri sayesinde çok verimli bir üretim modeliyle iş yaptığını ifade eden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sinbo, adet olarak Türkiye pazarının yaklaşık yüzde 20'sine sahip. Bunun yanında geçen yıl gerçekleştirdiği 20 milyon dolarlık ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yaklaşık 700 kişiyi istihdam eden firmamız tedarikçileriyle birlikte büyük bir ekosisteme sahip. Ülkemizde katma değerli üretimi geliştirmek için çok farklı destek mekanizmalarıyla firmalarımızı desteklemeye çalışıyoruz. Küçük ev aletleri alanında şu anda Türkiye'de üretimi olmayan ekipmanların, parçaların yerlileştirilmesi hem de markalarımızın güçlenmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Sinbo'yu Türkiye'de olduğu gibi dünyada da daha tanınır hale getirmek istiyoruz."

Varank, sektördeki tüm üreticilere bu destekleri verdiklerini belirterek, "Nasıl ki beyaz eşyada Avrupa'nın bir, dünyanın iki numarası isek küçük ev aletlerinde de bunu başarmamızın önünde hiçbir engel yok. Bunu girişimcilerimizle, üreticilerimizle başaracağız." diye konuştu.

- "Şu anda yatırım iştahı hiçbir zaman olmadığı kadar yüksek"

Bakan Varank, özellikle salgın sürecinde dünyada tedarik zincirlerinde büyük değişimler yaşandığını kaydederek, "Batı, üretimde kendine yeni ve güvenilir ortaklar arıyor. Türkiye, hem üretim altyapısı hem jeopolitik konumu hem de salgında ortaya koyduğu üretim başarısıyla en büyük adaylardan bir tanesi. Uzak Doğu ile karşılaştırdığımızda çok büyük avantajlarımız var." açıklamasında bulundu.

Salgın sonrası dönemde Türkiye'yi bir üretim üssü haline getirerek küresel anlamda üretimden çok daha fazla pay almak için hazırlıklarını yaptıklarını dile getiren Varank, "Şu anda yatırım iştahı hiçbir zaman olmadığı kadar yüksek. Martta düzenlediğimiz teşvik belgelerinde Türkiye'nin rekorunu kırdık. Anadolu'nun her tarafından yeni yatırımların başladığını görüyoruz. Organize sanayi bölgelerinde elektrik tüketiminde bir ivme yakaladık. Bu da üretim tarafında firmalarımızın büyük gayret içerisinde olduğunu gösteriyor. Salgın sonrası üretimde ve katma değerli üretimde ülkemizi çok daha iyi yerlerde göreceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Hedefimiz 2 milyar liralık ciroya ulaşmak ve borsaya açılmak"

Sinbo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir ise, "Bakanımızın ziyareti, yaptığımız yatırımların görülmesi açısından çok önemliydi. Sektörümüzde en büyük yatırımı yapmış şirketiz. Yüzde 90 yerliliği yakaladık. Ana ve yan sanayisini oluşturan, kendi markasıyla üretim yapan en büyük şirketiz." dedi. Bu yatırımlarının öneminin salgın sürecinde daha çok ortaya çıktığını dile getiren Demir, üretim konusunda ciddi tecrübe kazandıklarını, yatırımlarının tamamlandığını, hedeflerinin tüm dünyaya ihracat yapan bir şirket haline gelmek olduğunu söyledi.

Demir, "Birkaç yıl içinde yıllık 2 milyar liralık ciroya ulaşmayı ve borsaya açılmayı hedefliyoruz. Kendi sanayisi ve markasını oluşturmuş firma olduğumuz için gururluyuz. Bakanımızın ziyareti bize çok büyük moral oldu. Devletimizi arkamızda görmemiz çok büyük güç kaynağı. Reel sektöre daha çok önem vereceklerine dair stratejilerini duymamız bizi onurlandırdı." yorumunu yaptı.

- "Günde 40 bin adet küçük ev aleti üretimi yapıyoruz"

Sinbo Ticaret Direktörü Volkan Dede de iç piyasada yüzde 100, yurt dışı pazarlarda ise yüzde 85 kendi markalarıyla hizmet verdiklerini belirterek, 35 ülkeye sürekli, 70 ülkeye ise ara ara ihracat yaptıklarını söyledi.

Arz güvenliğinin ciddi sıkıntılı olduğu bu dönemde yerlileşme politikaları sayesinde üretime ara vermeden devam ettiklerini dile getiren Dede, Türkiye'de kadın istihdamına önem verdiklerini, çalışanların yüzde 60'ının kadın olduğunu, 200'den fazla KOBİ ve yan sanayileriyle birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Dede, cirolarının yüzde 25'i ihracattan elde ettiklerini kaydederek, "Kolay ulaşılabilen, günlük hayatı kolaylaştıran ürünler üretiyoruz. Günlük 40 bin adet üretimimiz mevcut küçük ev aletlerinde. 200'e yakın farklı küçük ev aleti üretimimiz var." dedi.
Anadolu Ajansı
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