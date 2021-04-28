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TCMB'nin resmi rezerv varlıkları martta 86,7 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, martta bir önceki aya göre yüzde 9 azalarak 86,7 milyar dolar oldu.
 28 Nisan 2021 10:30
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TCMB'nin resmi rezerv varlıkları martta 86,7 milyar dolar oldu

TCMB tarafından, Mart 2021 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları martta bir önceki aya kıyasla yüzde 9 azalarak 86,7 milyar dolara düştü. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 12,9 azalarak 46,2 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 4,3 gerileyerek 38,9 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) martta bir önceki aya göre yüzde 12,5 azalarak 26,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 21,4 milyar doları anapara, 5,4 milyar doları faizden oluştu.

Bu dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 59,8 milyar dolar düzeyinden gerçekleşirken, söz konusu tutarın 20,7 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler martta bir önceki aya göre yüzde 7,1 azalarak 45,9 milyar dolar oldu.
Anadolu Ajansı
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