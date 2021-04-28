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Hak-İş Başkanı Arslan, 1 Mayıs öncesi işçilerin taleplerini sıraladı

"HAK-İŞ olarak, kapsam dışı bırakılan taşeron işçilerin de biran evvel kadroya geçirilmesi talebimizi 1 Mayıs vesilesiyle bir kez daha dile getirmek istiyoruz"- "Mevcut gelir vergisi oranlarının emekçiler lehine düzenlenmesini, gelir vergisi oranının yüzde 20'ye sabitlenmesini özellikle talep ediyoruz"
 28 Nisan 2021 10:32
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Hak-İş Başkanı Arslan, 1 Mayıs öncesi işçilerin taleplerini sıraladı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, kapsam dışı bırakılan taşeron işçilerin de biran evvel kadroya geçirilmesini talep etti.

HAK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamada, 26 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında "1 Mayıs Haftası" kutlamalarının etkin bir şekilde yapıldığı, emekçilerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerinin tüm dijital platformlardan kamuoyu ile paylaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, işçilerin kadro talebine ilişkin görüşlerini de paylaşan HAK-İŞ Başkanı Arslan, Türk çalışma hayatının en büyük reformlarından biri olarak nitelendirdiği "taşeron işçilerin kamuda kadroya geçirilmesi düzenlemesi" için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümete teşekkür etti.

Arslan, bu düzenleme yapılırken kamuda çalışan taşeron emekçilerin bir kısmının farklı gerekçelerle kadro kapsamına alınmadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kapsam dışında tutulan emekçilerimizin halen alt işveren işçisi olarak çalışmaya devam etmesi bizim için büyük bir üzüntü kaynağıdır. KİT ve bağlı ortaklıkları yanında hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan yaklaşık 70 bin emekçi kardeşimiz, kadro kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu durum ne yazık ki uzun yıllardan bu yana işçilerin mağduriyetine neden olmuştur. HAK-İŞ olarak, kapsam dışı bırakılan taşeron işçilerin de biran evvel kadroya geçirilmesi talebimizi 1 Mayıs vesilesiyle bir kez daha dile getirmek istiyoruz."

Arslan açıklamasında, ayrıca 696 sayılı KHK ile kadro alan işçilerin nakil ve tayin konusunda yaşadıkları sorunların biran evvel çözüme kavuşturulmasını ve çalışma sürelerinin emekliliğe hak kazandıkları tarih ile sınırlandırılmasıyla ilgili düzenlemenin iptal edilmesini istedi.

- "Geçici işçilerin hizmet süreleri 12 aya tamamlanmalı"

HAK-İŞ olarak, kadro sorunu yaşayan emekçilerin yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının çözümü için de mücadele ettiklerini bildiren Arslan, görüşlerini şöyle aktardı:

"Mevsimlik işçilerin hizmet akitleri mevsim ve kampanya süresi sonunda askıya alınmaktadır. Bu sürede işçilerin sosyal güvenlik primleri ödenmemektedir. HAK-İŞ olarak, mevsimlik kamu işçilerinin hizmet akitlerinin askıda olduğu sürelerde işsiz sayılmalarının sağlanması ve prim ödeme koşuluna bağlı yararlanamadıkları haklardan faydalanabilmesi için hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesini istiyoruz. Ayrıca, ülkemizdeki ormancılık faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam etmesi için geçici işçilerin hizmet sürelerinin 12 aya tamamlanmasını istiyoruz."

- "Gelir vergisi oranı yüzde 20'ye sabitlensin"

Arslan açıklamasında emekçilerin en büyük sorunlarından birinin de ücretler üzerindeki ağır vergi yükü olduğunun altını çizerek, "Türkiye, OECD ülkeleri içinde prim ve vergi yükü yönünden üst sıralarda yer almaktadır. HAK-İŞ olarak, mevcut gelir vergisi oranlarının emekçiler lehine düzenlenmesini, gelir vergisi oranının yüzde 20'ye sabitlenmesini özellikle talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ailenin desteklenmesi ve güçlendirilmesi bakımından vergilendirmede aile yükümlülüklerinin etkin bir şekilde dikkate alınmasını talep eden Arslan, "Ücretli çalışanlar ve diğer kazanç sahipleri arasındaki eşitsizliğin giderilmesini istiyoruz. Vergi sisteminin yeniden oluşturulması çalışmalarının bu ilkelere uygun olarak yürütülmesi, vergi adaleti, sosyal devlet ilkesi ve ailenin korunması ve güçlendirilmesi bakımından hayati öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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