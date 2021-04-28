AÖF final sınav tarihleri açıklandı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınav tarihlerini açıkladı
|28 Nisan 2021 10:37
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Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav Duyurusu
2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Dönem Sonu Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanacaktır.
Ceza ve İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlüler yüz yüze ortamda 29-30Mayıs 2021 tarihlerinde sınava girecektir
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