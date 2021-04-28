Fatma Şahin: Kovid-19 belediyelerin önceliklerini de etkiledi
|28 Nisan 2021 11:09
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- Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin, belediyelerin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisiyle çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek, buna ilişkin eylem planı hazırladıklarını ve önceliklerini değiştirdiklerini söyledi.
Aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini de yürüten Şahin, AA muhabirine, salgınla mücadelede alınan önemli bir kararla yeni bir sürece girildiğini belirtti.
Kurallara uyulduğu zaman, bayramdan sonra yeni şeylerin konuşulabileceği bir döneme girilebileceğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:
"Türkiye Belediyeler Birliği olarak farklı siyasi temsilcileri de içerisinde barındıran encümenimizle toplandık ve neler yapılması gerektiğini konuştuk. Bu anlamda hangi bakanlıklardan ne beklentisi var belediyelerimizin, hepsini tek tek kalem halinde topladık. Bunları da ilgili yerlere ilettik ve 15 maddenin 8'i hemen hayata geçirildi. Diğerlerinin de orta ve uzun vadeli olarak hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandı. Bu noktada tüm bakanlıklarımıza ve Cumhurbaşkanımıza desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunarız."
Fatma Şahin, bu gibi süreçlerden güç birliğiyle çıkılabileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Belediyeler gerçekten çok zor bir dönemden geçti. O yüzden biz eylem planı hazırladık ve önceliklerimizi değiştirdik. Malum belediyelerimizde gelirlerimiz azaldı, giderlerimiz arttı. Bu süreçte de gelirlerimizi artırmanın en kolay yolu, giderleri azaltmak. Toplumun önceliği bizim önceliğimiz. O yüzden bu süreçte sosyal belediyeciliği daha ön plana taşımalıyız. Kadın, çocuk ve ailenin pandemiden en az etkilenmesini sağlamalıyız. Yeni çalışmayla hangi gruplarımız nasıl etkilendi onları belirleyip ona göre çalışma takvimi belirleyeceğiz. Bu noktada tüm belediyelerimizin görüş ve önerilerini alıyoruz. Belediyelerimizle ilgili bakanlıklar arasında köprü görevi üstlenip çözüm odaklı çalışıyoruz. Elbette bu süreçte zorluklar var ama her zorlukla beraber kolaylıklar da var. Her krizin fırsatları var. Bardağın boş tarafına bakıp, 'Eyvah mahvolduk' demiyoruz. Bu anlamda tüm belediyelerimizle bardağı nasıl daha fazla dolduracağız, onun gayreti içerisindeyiz."
- Gaziantep örneği
Fatma Şahin, Gaziantep'te de her türlü tedbirin alındığına dikkati çekerek, vatandaşlardan tek dileğinin de kurallara uymaları olduğunu söyledi.
Gaziantep'in salgının başından beri çok önemli bir koordinasyon sağladığını ifade eden Şahin, "Bu anlamda Gaziantep'in örnek ve öncü olduğunu söyleyebilirim." dedi.
Salgının daha ilk günlerinde şifa paketleri hazırlayıp pozitif tüm vakalara ulaştırdıklarını anlatan Şahin, herkesi maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet etti.
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