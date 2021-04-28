Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın 766 lira, Cumhuriyet altını 3.129 liradan satılıyor
|28 Nisan 2021 11:15
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 465,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.089,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|469,00
|469,20
|465,60
|465,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.091,00
|3.112,00
|3.068,00
|3.089,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|428,00
|432,00
|424,00
|428,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.020,00
|3.040,00
|2.998,00
|3.018,00
|Yarım Ziynet
|1.510,00
|1.520,00
|1.499,00
|1.509,00
|Çeyrek Ziynet
|755,00
|760,00
|750,00
|755,00
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