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Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın 766 lira, Cumhuriyet altını 3.129 liradan satılıyor
 28 Nisan 2021 11:15
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 465,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.089,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 469,00469,20465,60465,80
Cumhuriyet Ata Lira 3.091,003.112,003.068,003.089,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 428,00432,00424,00428,00
Lira(Tam) Ziynet 3.020,003.040,002.998,003.018,00
Yarım Ziynet 1.510,001.520,001.499,001.509,00
Çeyrek Ziynet 755,00760,00750,00755,00
Anadolu Ajansı
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