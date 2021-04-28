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Tam kapanmada 'Aile içi temastan da kaçının' uyarısı

Çin'den getirilen Kovid-19 aşısının testlerine gönüllü katılmış olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: Kendimizi, sevdiklerimizi ve bu süreçte çok yıpranan sağlık çalışanlarını korumak için sabırlı olacağız, evde de kurallara uyacağız. Ancak hep birlikte mücadele edersek üstesinden gelebiliriz
 28 Nisan 2021 11:19
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Tam kapanmada 'Aile içi temastan da kaçının' uyarısı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde aile içi temasın azaltılması, beslenme ve uyku düzeni ile hijyen kurallarına dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu.

Çin'den getirilen Kovid-19 aşısının testlerine gönüllü katılmış olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine, salgınla mücadelede iki önemli silahtan birinin aşılama, diğerinin de temasın en az seviyeye indirilmesi olduğunu söyledi.

Vaka sayıları ve yoğun bakımlarda tehlikeli tırmanışın yaşandığı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tam kapanma kararını son derece olumlu bulduğunu vurgulayan Özkan, özellikle tam kapanmanın insan hareketinin yoğunlaşması beklenen bayram dönemini de kapsamasının, yeni tırmanış dalgası riskinin de önüne geçeceğini dile getirdi.

Özkan, bu süreci, Kovid-19 ile mücadelede fırsat olarak değerlendirmek gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bulaşmanın en yüksek olduğu yerler aile içi, iş yerleri ve toplu taşıma olarak sıralanıyor. Tam kapanmayla bu temaslar en aza inecek. Vatandaşlarımızın aile içi ve komşular arasındaki temasları en aza indirmeleri gerekiyor. Bu süreçte aşılamanın da hız kazanmasıyla bayram sonrası vaka sayılarında ve yoğun bakım doluluklarında düşüş olmasını bekliyoruz. Uzun süredir hepimiz yorulduk, yıprandık. Sağlık çalışanlarımız çok daha fazla yoruldu, yakınlarını kaybedenler oldu. Bu yüzden kendimizi, sevdiklerimizi ve bu süreçte çok yıpranan sağlık çalışanlarını korumak için sabırlı olacağız, evde de kurallara uyacağız. Ancak hep birlikte mücadele edersek üstesinden gelebiliriz."

- "Aşılanan erişkinlerde görülen hastalıklar azaldı"

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın da ülke genelinde alınan tam kapanma kararının 10-14 gün içinde sonuç göstermeye başlayacağını ifade etti.

Özellikle temaslı ve hastaneye yatan hasta sayısında azalma beklediklerine dikkati çeken Yalçın, hem hastaneye yatan hastalar hem de temasla ilgili sorunlarda bulaş kaynağının önemli olduğunu dile getirdi.

İş yerleri ve toplu taşımaların bulaş riskinin yüksek olduğu yerlerin başında geldiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Aile içi bulaş genellikle kısmen kaçınılabilecek bir husus. Tam kapanma sürecinde de aile içi temasın azaltılmasına özen göstermeliyiz, beslenmemize, uyku düzenimize dikkat etmeliyiz. Sağlıklı kalabilmeyi düşünüp çevremizle bulunduğumuz yerdeki insanlarla temasımızı mutlaka sıfıra düşürmemiz gerekiyor. Sağlığımızın ilk kaynağı kendimiziz. Önlemlerimizi alacağız, temaslarımızı minimuma indireceğiz. Tam kapanma sürecinin endişeye yol açmaması gerekiyor. Vatandaşın sağlığı için alınan önemli bir tedbir. Çünkü vakalar arttı, yoğun bakımdaki hastaların yaş grupları çok düştü."

Aşılanan erişkin yaş gruplarında hastalıkların azaldığını anlatan Yalçın, kapanma sürecinde de temel hijyen kuralları ve tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

- "Salgının gidişatını değiştiren kilit noktalardan biri de İngiltere varyantı"

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Mutlu da virüslerin varyantlarının çok daha hızlı bulaştığını söyledi.

Salgının gidişatını değiştiren kilit noktalardan birinin de İngiltere varyantı olduğunu belirten Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

"Laboratuvarımızda 1,5 ay önce İngiltere varyantı üzerine çalışmaya başladığımızda pozitiflerin yüzde 5'i varyant çıkıyordu. Dün yaptığımız analizde bu oranın yüzde 80'lere ulaştığını saptadık. Saptadığımız her 10 pozitif vakanın 8'i İngiltere varyantı çıkıyor. Birçok insanın öngörüsünden daha hızlı bulaşıyor. Onun için tam kapanmada kesinlikle komşuya dahi gidilmesin. Bu süreçte egzersiz yapsınlar, sağlıklı beslensinler."
Anadolu Ajansı
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