İhraç edilmiş zabıt katibi çift ile 5 kişi yurt dışına kaçarken yakalandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı.
|28 Nisan 2021 11:29
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin otomobillerle yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Çimendere Mahallesi'nde durdurduğu iki otomobilde bulunan M.K, H.İ.K, A.B, Y.E.K ve F.İ'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 4 bin avro ve dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerden M.K. ve H.İ.K'nin meslekten ihraç edilmiş zabit katibi olduğu, diğerlerinin de arandığı belirlendi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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